嘉縣馬稠後半導體園區5月招租 打造專屬基地

嘉義縣馬稠後半導體產業供應鏈衛星園區進行招商。（圖由嘉義縣政府提供）

台積電在嘉義科學園區設立先進封裝廠，嘉義縣政府推動開發馬稠後產業園區，今天宣布「半導體產業供應鏈衛星園區」預計將於5月上旬正式辦理第2次土地出租公告作業，由縣府規劃，攜手台糖公司釋出約44.48公頃完整工業用地，只租不售，專供半導體相關企業設廠使用，作為嘉義科學園區供應商的專屬基地，強化南台灣半導體產業聚落發展。

縣府經發處表示，馬稠後「半導體產業供應鏈衛星園區」定位為嘉科產業聚落的延伸支援區，招商對象聚焦電子零組件、光電元件、橡塑膠製品、金屬加工與精密設備等與半導體產業上下游具關聯的製造業。

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此次公告出租範圍共26筆地塊，每筆面積介於3365至8394坪，採「只租不售」方式辦理，預計5月上旬公告招租，部分土地可立即提供建廠使用，期望透過政策引導與土地資源整合，吸引設備製造、材料供應、封裝測試等關鍵供應鏈企業進駐，帶動產業群聚與技術交流。

縣府經濟發展處長李雅萍指出，馬稠後產業園區具備交通便利與完整生活機能，距高鐵嘉義站約10分鐘，鄰近台82線、國道一號與嘉科，區位條件成熟，後期園區111公頃產業用地已全數售罄，成功吸引逾95家廠商進駐，產業聚落效應初現。

經濟部產業園區管理局組長吳淑芳表示，面對產業用地需求持續升溫，政府盤點並釋出多處產業園區資源，包括嘉義中埔產業園區、屏東科技產業園區擴區、高雄軟體園區二期、台南新市、北高雄及彰濱等6個園區，釋出土地面積約80公頃、辦公室面積5532坪，提供企業多元投資選項。本次以「精準招商」為策略核心，透過系統化投資環境說明與資源整合，協助企業快速掌握南部布局契機，並縮短評估與決策時程。

縣府經發處表示，本次招商對象為符合半導體供應鏈定位且具實質設廠需求的企業，未來半導體產業供應鏈衛星園區將成為嘉義縣「半導體S廊帶」核心據點之一，邀請業者共創科技未來，如有申租意願或相關洽詢，請聯繫嘉義縣政府經濟發展處開發科侯先生或莊小姐05-3621810。

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