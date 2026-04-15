7/1起供應一定規模餐飲食品業者洗選蛋擬逐顆噴印 食安辦：確保可溯源

政院食安辦表示，7月1日起洗選蛋業者若供應洗選蛋給一定規模的連鎖餐飲業者的洗選蛋要逐顆噴印。（資料照）

農業部今年1月初預告供應給一定規模餐飲業者、烘焙業者的洗選蛋都必須逐顆噴印並且可溯源，並擬於7月1日上路，農業部重申，該政策是延續過去雞蛋溯源機制與2022年上路的洗選蛋逐顆噴印政策，確保洗選業者供應洗選蛋給特定通路要符合逐顆噴印規定，並未轉彎。

近期數次發生因沙門氏桿菌導致大規模食物中毒事件，部分沾有雞隻排泄物、具較高沙門氏桿菌污染風險的散裝蛋食安議題再度被重視，政院食安辦主任許甫表示，為提升食安，推動全面使用噴印洗選蛋為既定政策，須分階段實施，過去僅要求賣場通路、學校午餐、國軍等使用有噴印的洗選蛋（若使用動福、有機雞蛋可不用洗選），他表示政府於2023年、2025年都有邀請一定規模連鎖食品餐飲業者等參加說明會，這些一定規模的連鎖餐飲業者超過9成支持全面使用洗選噴印蛋，其中超過7成已經使用，因此評估邁入下一階段已經成熟。

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許甫表示，這次農業部預告的草案內容，是規定雞蛋洗選業者若要供應洗選蛋給連鎖家數規模達30家以上的餐飲業（含加盟並且要有固定營業場所）、15家以上規模的烘焙業、50家以上規模的早餐店、相關企業登記資本額達1千萬元以上者，都必須是有逐顆噴印的洗選蛋。

許甫表示，該草案並非是要求所有餐飲業者都要用洗選蛋，也沒有強制規定一定規模的餐飲食品業者要用洗選蛋，是因為過去有部分雞蛋雖然有洗選但沒有逐顆噴印，是加強這方面的追溯管理，他也表示，之所以無法強制規定一定規模的餐飲食品業者用洗選蛋，是因為「食安法」的規範對象必須全部一體適用，因此才從洗選雞蛋供應端加強控管，降低雞蛋沙門氏菌引起食品中毒的風險，也助於快速下架有疑慮雞蛋。

許甫表示，該規定於7月1日上路後，衛福部與農業部將立刻展開聯合稽查，將會檢查這些一定規模的連鎖餐飲食品業者所使用的洗選蛋有無逐顆噴印，沒有使用洗選蛋者，也必須有可溯源機制，他強調，若這些連鎖餐飲業者使用用蛋箱盛裝的散裝蛋，這些蛋箱外面只能有單一溯源碼，若有複數張數以上的溯源貼紙就會被判定為不合格，之後會再視上路狀況滾動檢討。

農業部畜牧司表示，規定上路前還會舉行相關產業座談會，持續蒐集意見。

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