屏東好客米食節開跑 六堆名店消費集點抽電鍋

屏縣客家粄條美食十分受歡迎。（資料照）

「來食Rice！ 2026屏東好客米食節」將於下（5）月16日、17日在竹田頓物驛舉辦「來食Rice！ 2026屏東好客米食節」，活動提前1個月展開，串聯六堆八鄉鎮十大米食名店，即日起至5月17日晚上6時30分止，民眾只要任選3家合作店家消費並完成集點，就有機會抽大同10人份電鍋3台，屏東縣政府邀請民眾走入巷弄，用味蕾開啟春日旅程。

屏東縣府客家事務處表示，此次精選店家，包括高樹鄉可利屋食坊、大路關麵店、長治鄉穀倉客老味麵館、內埔鄉A Mi.flat noooodles、麟洛鄉珍味餐廳、萬巒鄉五溝水阿英粄條、大人物餐廳、竹田鄉惜緣亭米販部、新埤鄉擱再來麵食館、佳冬鄉昌隆車站粄條等10家店家，活動期間民眾可品嚐各店招牌米食料理，從經典粄條、客家小炒到創新風味米食，一次滿足多元風味，並享有限時優惠或贈送限定品項。

請繼續往下閱讀...

此外，集滿3家店家點數並於5月16、17兩日至活動會場參加抽獎，有機會可以把人氣好禮帶回家，前100位投入集點卡民眾，還可兌換限量米量馬克杯，屏縣府歡迎民眾走進六堆，用一碗米食認識一段故事，在香氣與人情味中，提前感受「2026屏東好客米食節」的熱鬧與魅力，詳情可參閱屏東縣政府客家事務處粉絲專頁。

屏縣每年舉辦好客米食節。（資料照，圖由屏東縣政府提供）

屏縣六堆米食精選店家地圖。（圖由屏東縣政府提供）

屏縣六堆米食精選店家地圖。（圖由屏東縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法