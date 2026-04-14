為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏東好客米食節開跑 六堆名店消費集點抽電鍋

    2026/04/14 08:59 記者羅欣貞／屏東報導
    屏縣客家粄條美食十分受歡迎。（資料照）

    屏縣客家粄條美食十分受歡迎。（資料照）

    「來食Rice！ 2026屏東好客米食節」將於下（5）月16日、17日在竹田頓物驛舉辦「來食Rice！ 2026屏東好客米食節」，活動提前1個月展開，串聯六堆八鄉鎮十大米食名店，即日起至5月17日晚上6時30分止，民眾只要任選3家合作店家消費並完成集點，就有機會抽大同10人份電鍋3台，屏東縣政府邀請民眾走入巷弄，用味蕾開啟春日旅程。

    屏東縣府客家事務處表示，此次精選店家，包括高樹鄉可利屋食坊、大路關麵店、長治鄉穀倉客老味麵館、內埔鄉A Mi.flat noooodles、麟洛鄉珍味餐廳、萬巒鄉五溝水阿英粄條、大人物餐廳、竹田鄉惜緣亭米販部、新埤鄉擱再來麵食館、佳冬鄉昌隆車站粄條等10家店家，活動期間民眾可品嚐各店招牌米食料理，從經典粄條、客家小炒到創新風味米食，一次滿足多元風味，並享有限時優惠或贈送限定品項。

    此外，集滿3家店家點數並於5月16、17兩日至活動會場參加抽獎，有機會可以把人氣好禮帶回家，前100位投入集點卡民眾，還可兌換限量米量馬克杯，屏縣府歡迎民眾走進六堆，用一碗米食認識一段故事，在香氣與人情味中，提前感受「2026屏東好客米食節」的熱鬧與魅力，詳情可參閱屏東縣政府客家事務處粉絲專頁。

    屏縣每年舉辦好客米食節。（資料照，圖由屏東縣政府提供）

    屏縣每年舉辦好客米食節。（資料照，圖由屏東縣政府提供）

    屏縣六堆米食精選店家地圖。（圖由屏東縣政府提供）

    屏縣六堆米食精選店家地圖。（圖由屏東縣政府提供）

    屏縣六堆米食精選店家地圖。（圖由屏東縣政府提供）

    屏縣六堆米食精選店家地圖。（圖由屏東縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播