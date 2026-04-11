特戰志工前進澎湖南方四島不只淨灘 加碼修復步道+義剪

特戰志工隊前進東吉淨灘，休息空檔發動義剪。（海管處提供）

澎湖南方四島春季淨灘，不僅是淨灘，海管處特別感謝社團法人台灣承諾公益協會不懼路途遙遠，多年關懷國家公園，更在春季淨灘中延伸關懷社區需求，主動修復東宮步道，發起義剪服務，厚植土地情誼。

東吉嶼東宮步道全長1.35公里，串聯聚落與啟明宮，2022年6月由手作步道志工就地取材、依地形施作完成。近期雜草與仙人掌蔓生，部分路段辨識不易，加上羊群活動造成石塊鬆動，指引石堆崩落，影響通行安全。特戰志工劉淑霞、黃振福、劉信志，與海洋志工王鳳雀、侯秀娥及環境教育教師蘇子珺等，在淨灘空檔整理步道，清除蔓生植被、修復指引石堆，補強受損路段進，步道恢復基本可辨識性與通行安全。

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海管處說，除了修復東吉嶼手作步道，也委請社區居民協助維護東嶼坪前山步道，研擬邀請曾經參與過「手作」的步道志工「回娘家」協助及聘請千里步道協會專業指導。特戰志工中有豐富百岳經驗的徐秀蓉與邱玉華考量島上理髮資源有限，特別攜帶工具隨行，每日淨灘工作結束後的傍晚時段為在地居民、志工及海管處東吉管理站人員義剪。

海管處說，特戰志工展現對自然環境的重視，也以實際行動關懷人群。這些從生活細節出發的互動，不僅促進志工與在地之間的情感連結，也讓春季淨灘行動的成果，從海岸環境延伸到人與土地之間的關係。

社團法人台灣承諾公益協會春季淨灘之餘，也協助修復手作步道。（海管處提供）

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