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    獲陽明交大電機學院百萬大獎 吳炳飛教授：別讓AI取代腦袋

    2026/04/11 16:38 記者洪美秀／新竹報導
    陽明交大電機學院頒百萬獎金給講座教授吳炳飛。（陽明交大電機學院提供）

    陽明交大電機學院頒百萬獎金給講座教授吳炳飛。（陽明交大電機學院提供）

    陽明交通大學電機學院今天舉行「施敏講座」頒獎典禮，傳承講座大獎100萬元由鈺創科技董事長盧超群頒給講座教授吳炳飛；青年講座則由正基董事長陳明哲頒給教授帥宏翰與副教授連德軒各50萬元，表彰教授們在AI影像領域與半導體材料的卓越研究。

    陽明交大電機學院說，施敏院士著作《半導體元件物理學》是全球半導體工程師的「聖經」，引用次數之高，被譽為半導體領域「一代宗師」。學院以他命名設立施敏講座，每年表彰在研究、技術轉化與人才培育上兼具成就的學者。

    獲傳承講座大獎的吳炳飛，是台灣第一輛可以上路的自駕車開發者，也是主動式影像駕駛安全技術的先驅。2018年，他帶著實驗室累積的影像辨識核心技術創立鉅怡智慧，只要拿手機對臉拍60秒，AI就能測出心率、血壓、血氧等多項生理健康數值，全程非接觸。這項技術獲兩項美國FDA二級醫材認證、全球首創用可見光就能量測，也連續2年拿下美國CES創新獎，獲總統頒授學術創業先鋒獎。

    吳炳飛提到，面對AI世代的年輕學子，提醒學生，最後一哩路一定要讓腦袋做判斷，不然會被AI取代掉。

    青年講座得主帥宏翰在AI影像生成領域開疆拓土，研發的Gradient Normalization技術解決業界長年難題，相關技術已移轉工研院落地應用。連德軒深耕二維半導體激子物理與新型電致發光元件，首創「萬物皆可電致發光」元件架構，也獲台積電、聯發科等產業資助。

    陽明交大電機學院頒百萬獎金給講座教授吳炳飛及頒發青年講座獎金給2名教授和副教授。（陽明交大電機學院提供）

    陽明交大電機學院頒百萬獎金給講座教授吳炳飛及頒發青年講座獎金給2名教授和副教授。（陽明交大電機學院提供）

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