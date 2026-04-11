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    北院判決書揭柯文哲「裝窮」要錢套路！只有這位大老闆一眼看破冷回應

    2026/04/11 15:44 即時新聞／綜合報導
    柯文哲涉京華城等案一審判17年徒刑、褫奪公權6年。（資料照）

    柯文哲涉京華城等案一審判17年徒刑、褫奪公權6年。（資料照）

    前台北市長柯文哲涉京華城等案，一審遭判刑17年，昨日完整判決書公開。律師廖國翔表示，判決書揭露了柯文哲私下向企業主、小草要錢的具體手法。他表示，柯文哲長期「裝窮」，藉此吸引支持者「小草」及企業主贊助，但這套招式並非對所有人都奏效，其中力積電董事長黃崇仁便一眼看穿這套「裝窮」套路，最終隨便打發柯文哲。

    廖國翔昨日在粉專「TaiwanDreamer」發文表示，柯文哲最常用的招式就是「裝窮」，在投票前一天還要支持者一人捐200元把「韭菜割好割滿」，但後來發現，當時政治獻金專戶裡面根本還有6000多萬，這還不包括洗去木可公司的3000多萬及進入柯文哲帳戶的450萬。

    根據廖國翔引述的判決書內容，柯文哲與民眾黨的募款手段在證人證詞中無所遁形。判決書關於「以木可公司侵占 KP 小物募款所得」段落提到，木可網路商店在宣傳網頁明載「捐款」、「選舉終究需要很多錢」等文字。此外，多位證人證實了這套募款邏輯：證人周俊吉供稱邱佩琳曾在飯局訴苦「民眾黨很窮、希望大家幫幫忙」；證人周王美文也表示邱佩琳曾兩三次提及「民眾黨很辛苦」。

    更具體的手法出現在柯文哲本人身上。證人謝明珠在偵查中證述，柯文哲親口告訴她「當黨主席有職務捐150萬元，但他沒有錢」，希望謝幫忙募款，謝明珠隨後以此為由向東森總經理徐瑞勇尋求幫忙，直言「柯文哲很可憐，都沒有錢」。甚至連投資網路自媒體案，證人邱復生也證稱是因為「柯文哲也沒錢」，才利用網路政黨來宣傳。

    然而，這些裝窮手段在黃崇仁面前卻碰了釘子。根據判決書記載，黃崇仁在偵查中證實，當柯文哲提及「民眾黨辦公室之後要搬到台玻大樓」時，他便認定這是暗示需要經費，因為「眾所周知，柯文哲很會裝民眾黨缺錢」。他還說，柯文哲向他說民眾黨辦公室之後要搬到台玻大樓這些話，「一定就是希望我贊助他們辦公室相關經費的意思。」

    對此，廖國翔也忍不住表示，看來裡面只有黃崇仁最聰明，知道柯文哲是在裝窮，後來隨便打發，沒被柯文哲騙到錢。他也笑稱：「難怪大家說相信黃董，年底就懂。」

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