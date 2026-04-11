為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    「叫官」批跑山獸「賞金獵人」 蔡日興：Petr的存在讓「7.5億消防計畫」像詐騙

    2026/04/11 15:59 即時新聞／綜合報導
    捷克籍野跑運動家「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）長年定居台灣，多年來也陸續救助8名山難者、尋獲7具遺體。（翻攝Beast Runners 跑山獸YouTube）

    捷克籍野跑運動家「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）長年定居台灣，多年來也陸續救助8名山難者、尋獲7具遺體。（翻攝Beast Runners 跑山獸YouTube）

    捷克籍野跑運動家「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）長年定居台灣，多年來也陸續救助8名山難者、尋獲7具遺體，不過去年因收費10萬搜尋山友遺體，遭林姓搜救教官批評為「賞金獵人」。對此，登山專家蔡日興表示，必須打Petr的根本原因是，跑山獸的存在讓這7.5億消防計畫一看就知道是詐騙。

    蔡日興在臉書發文表示，林姓搜救教官是消防署最近在山域這塊一個大計畫的執行人，被認為對補助名單具一定影響力，使外界關注資源分配是否公平透明。這個計畫內容涵蓋設備租賃、救援訓練、平台建置及跨機關演練等12項工作，預計自2024年執行至2028年，資源龐大且涉及補助分配機制。

    蔡日興指出，看到消防署的5年中程計畫，終於明白一切的髒事是怎麼發生的，他點名消防署署長蕭煥章，「我知道消防是個封閉體系，而且沒什麼人想當署長，不過民進黨，你們真的不能換個人嗎？這什麼爛計畫，7.5億，根本就是分贓案」。

    蔡日興指出，只要讓負責的追蹤師拿得到更多的電信資料，要求消防長官不扣住資料，就能改善山域事故救援效能，「這次搜救體系包含地方消防大炸鍋是這原因，根本不是我或Petr造成的，關鍵是『叫官』後面的大官，『叫官』只是小李子。」，「老是利用登山安全當幌子撈錢，踩在屍體上，缺德。這群人根本沒有真心想過要怎麼做好登山安全」。

    蔡日興說，必須打Petr的根本原因是，他的存在讓這7.5億一看就知道是詐騙，那個動作是必然的，不是偶然擦槍走火。「還好有這自以為很行的『叫官』，居然單挑Petr，才讓我們注意到有這件髒事。各方猜測，他是這個計畫的執行者，掛了消防白手套協會的理事，但亮身份到處遊走，囂張到地方消防都火大。」而林姓教官目前仍神隱，至今未出面回應。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播