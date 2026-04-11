「叫官」批跑山獸「賞金獵人」 蔡日興：Petr的存在讓「7.5億消防計畫」像詐騙

捷克籍野跑運動家「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）長年定居台灣，多年來也陸續救助8名山難者、尋獲7具遺體。（翻攝Beast Runners 跑山獸YouTube）

捷克籍野跑運動家「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）長年定居台灣，多年來也陸續救助8名山難者、尋獲7具遺體，不過去年因收費10萬搜尋山友遺體，遭林姓搜救教官批評為「賞金獵人」。對此，登山專家蔡日興表示，必須打Petr的根本原因是，跑山獸的存在讓這7.5億消防計畫一看就知道是詐騙。

蔡日興在臉書發文表示，林姓搜救教官是消防署最近在山域這塊一個大計畫的執行人，被認為對補助名單具一定影響力，使外界關注資源分配是否公平透明。這個計畫內容涵蓋設備租賃、救援訓練、平台建置及跨機關演練等12項工作，預計自2024年執行至2028年，資源龐大且涉及補助分配機制。

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蔡日興指出，看到消防署的5年中程計畫，終於明白一切的髒事是怎麼發生的，他點名消防署署長蕭煥章，「我知道消防是個封閉體系，而且沒什麼人想當署長，不過民進黨，你們真的不能換個人嗎？這什麼爛計畫，7.5億，根本就是分贓案」。

蔡日興指出，只要讓負責的追蹤師拿得到更多的電信資料，要求消防長官不扣住資料，就能改善山域事故救援效能，「這次搜救體系包含地方消防大炸鍋是這原因，根本不是我或Petr造成的，關鍵是『叫官』後面的大官，『叫官』只是小李子。」，「老是利用登山安全當幌子撈錢，踩在屍體上，缺德。這群人根本沒有真心想過要怎麼做好登山安全」。

蔡日興說，必須打Petr的根本原因是，他的存在讓這7.5億一看就知道是詐騙，那個動作是必然的，不是偶然擦槍走火。「還好有這自以為很行的『叫官』，居然單挑Petr，才讓我們注意到有這件髒事。各方猜測，他是這個計畫的執行者，掛了消防白手套協會的理事，但亮身份到處遊走，囂張到地方消防都火大。」而林姓教官目前仍神隱，至今未出面回應。

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