實際人數曝！四叉貓曝黃國昌造勢會前半區都沒坐滿 加碼爆他還違停

網紅四叉貓在活動開始後，前往現場「算椅子」推估人數，表示連前半區的500張椅子都沒坐滿，估現場只有約300人（取自四叉貓臉書）

民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌今日下午在三重舉辦「411讓新北更有型」誓師大會。網紅四叉貓在活動開始後，前往現場「算椅子」推估人數，表示連前半區的500張椅子都沒坐滿，估現場只有約300人；此外，他加碼爆料，黃國昌的專屬座車還在現場附近紅線違停，「這樣是可以的嗎？」

四叉貓今日在臉書發文表示，黃國昌的造勢活動今日下午2點開始，他到現場拍照時是2點10分。他指出，現場大約有1000張椅子，前半區、後半區各500張，但由於前半區椅子都還沒坐滿，他推估現場僅300人。

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文中他還附上多張照片，表示證明是2點後，主持人上台才拍攝，並非趁活動前支持者尚未坐定就拍照。他也笑稱，黃國昌YT上直播有5000人觀看，現場根本來不到十分之一。

另外，四叉貓還附上影片，表示發現黃國昌專屬的座車在活動現場旁邊紅線違停，「是可以的嗎？」

貼文下方，網友紛紛留言：「三重人不想當草」、「補一下前車牌就可以檢舉了」、「工作人員比民眾還多？」、「明明現場八萬人」、「你這樣說，我太太會不高興」。

四叉貓稱黃國昌的專屬座車，在現場附近紅線違停。（取自四叉貓臉書）

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