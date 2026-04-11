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    首頁 > 國際

    CNN：美情報曝中國準備向伊朗交付防空飛彈

    2026/04/11 14:42 即時新聞／綜合報導
    美國情報顯示，中國未來幾週內準備向伊朗交付新的防空飛彈。中國、伊朗國旗示意圖。（法新社）

    美國情報顯示，中國未來幾週內準備向伊朗交付新的防空飛彈。中國、伊朗國旗示意圖。（法新社）

    美國、以色列和伊朗暫時停火，但3名消息人士透露，美方情報掌握到中國未來幾週內準備向伊朗交付新的防空飛彈，伊朗也傳出正在利用停火的機會，借助外國盟友的力量來補充某些軍火。

    《CNN》報導，知情人士指出，中國正試圖透過第3方來運輸「人員攜行式防空飛彈（MANPADS，另稱單兵防空、肩射飛彈）」給伊朗，藉此掩蓋其真實來源。

    在美、伊先前交戰的5個星期裡，這種單兵防空對低空飛行的美國軍機造成了威脅，假如停火談判破裂，可能會再度發揮威力。美國總統川普表示，先前在伊朗失事的F-15戰機，就是被肩射紅外線導引飛彈所擊中。

    消息人士表示，中國企業一直在向伊朗販賣受到制裁的軍民兩用技術，使得伊朗能夠繼續生產武器並改善導引系統，如今更是直接運送軍火，代表著中國對伊朗的援助進入新的階段。

    對此，中國駐華府大使館發言人強調，中國從未向衝突任何一方提供武器，上述資訊存在不實，並喊話美方不要進行毫無根據的指控，中國一直希望各界為緩和中東緊張局勢做出努力。

    不過，知情人士透露，中國知道公開介入中東衝突、保護伊朗是沒有戰略價值的，因為他們不可能獲勝，因此轉而將自己塑造成與伊朗存在友誼、表面中立的角色，以便在戰後擺脫各方指責。

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