白沙屯媽祖明晚起駕！香燈腳估逾46萬人今提早備睡袋、帳篷過夜

白沙屯媽祖今年南下進香，將於12日深夜出發，不少香燈腳提早到達，拱天宮周邊人聲鼎沸、熱鬧萬分。（記者彭健禮攝）

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年南下北港朝天宮進香之旅將於明（12）日深夜11點55分登轎後旋即出發，由於今年報名隨香的香燈腳逾46萬人，加上今天是週六，已有不少信眾提早到達等候。此外，今年「粉紅超跑」坐駕除了白沙屯媽祖、山邊媽祖，還有爐主媽祖，是「三媽」逗陣走；爐主媽已先回宮，祂嬌小身形也讓信眾直呼「可愛！」

近年來，白沙屯媽往北港進香人數年年創新高，2023年首度突破10萬人、2024年達到17萬9971人，去年2025年更爆量達到近33萬人，今年進香往返行程8天7夜，報名人數破46萬人，再創歷史新高，也展現「粉紅超跑」驚人的號召力。

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也因今年人數暴增，不少信眾擔心太晚到拱天宮會擠不進去，加上今天是週六，已有不少信眾提早到達等候，也使得拱天宮周邊人聲鼎沸、熱鬧萬分。香燈腳們多興奮地說，已準備好睡袋、帳篷過夜，養足精神，好好地追隨「粉紅超跑」。

尤其，往年進香為白沙屯媽祖與山邊媽祖攜手，今年更首次增加爐主媽祖陪同，形成「三媽」逗陣走，更引發話題。不同於山邊媽祖於進香起駕前至拱天宮會合，爐主媽祖已於9日先行回宮，祂身形如同山邊媽祖般嬌小，也讓信眾直呼「可愛！」

另，賴清德總統也預計明天傍晚依序前往山邊媽祖宮、白沙屯拱天宮參拜，祈祝進香活動圓滿成功。

白沙屯媽祖今年南下進香，將於12日深夜出發，不少香燈腳提早到達，拱天宮廟前人聲鼎沸。（記者彭健禮攝）

今年「粉紅超跑」坐駕除了白沙屯媽祖、山邊媽祖，還有爐主媽祖，是「三媽」逗陣走；爐主媽已先回宮。（記者彭健禮攝）

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