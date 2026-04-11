多久沒拿筆寫字？ 台南教師研習硬筆書法提升教學專業

教師學硬筆書法，再教學生如何書寫。（新營國小提供）

你有多久沒拿筆寫字？數位化時代下，書寫少了，台南市教育局今天（11日）在新營國小舉辦「國民中小學教師硬筆書法教學指導增能研習」，透過專家引導與實作課程，指導教師研習硬筆書法，提升書寫教學專業，再教導學生如何書寫，培養學習專注力與美感素養。

新營國小邀請台南市硬筆發展協會理事長許旗成擔任講師，從文字結構、基本筆法到教學流程設計，系統化引導教師掌握書寫核心技巧。課程強調「即學即用」，結合理論與實務操作，讓教師在短時間內了解拿鋼筆、原子筆、鉛筆、炭筆等書寫工具寫的是硬筆字，明白硬筆字、按照書法規則的硬筆書法間的差別，當場練字書寫。

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書寫教育可為學生奠定穩固的學習根基。5月2日下午2點在新營文化中心舉辦「寫一首好字」講座。

新營國小校長曹欽瑋表示，硬筆書法是學生每日最常接觸的學習內容之一，不僅影響書寫品質，更關乎學習態度的養成。透過此次研習，教師能重新體會書寫的價值，並轉化為教學能量，帶動學生整體學習表現的提升，培養文化素養。

教師學習寫硬筆書法。（新營國小提供）

學寫字前，手部運動軟身。（新營國小提供）

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