台南運河開通100週年 鎮南媽登船巡河重現百年前盛況

鎮南媽將登船巡河繞境。（記者洪瑞琴攝）

台南運河開通滿100週年，祀典大天后宮今（11）日舉辦「台南媽祖開運河100年世紀巡禮」，重現百年前盛況。鎮南天上聖母（鎮南媽）將登船巡河，水路與陸路遶境隊伍同步前進，將在河樂廣場水陸大會師，百年難得一見的宗教文化盛典。

今日上午市長黃偉哲主持三獻禮，祈福活動平安圓滿，南市立委陳亭妃、天后宮主委張文輝、副市長姜淋煌、和通文化基金會董事長李怡寧等人共同出席。

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活動將於下午1點展開重頭戲，媽祖神尊登船沿運河巡航，象徵守護水路平安；陸上神轎與儀仗隊伍則沿安平路遶行，兩路隊伍分進合擊，最終齊聚河樂廣場。茅港尾天后宮哨角隊慶贊盛典，擔任鎮南媽開路先鋒。

祀典大天后宮也舉辦「台南媽祖開運河百週年三朝拔度法會」，昨（10）日先行舉行普渡植福普度儀式，由延陵道壇道長吳政憲主法。值得一提的是，鎮南天上聖母曾兩度欽點主壇法會，第一次是2014年在安平舉行的五朝法會，由前市長張麗堂主持，為鄭成功來台官兵英靈及228亡靈祈福；第2次則是此次百週年三朝法會。

南市文化資產保護協會理事長曾國棟表示，大天后宮鎮南媽原本固定於農曆3月15、16日遶境，但1926年台南運河開通時，為響應這項重大工程，大天后宮特別將遶境提前至農曆3月14日（運河開通日）與15日舉行，並結合各界盛大慶祝。

曾國棟說，當時遶境隊伍宛如長蛇，需2小時才能完全通過，沿途觀眾絡繹不絕。百年前鎮南媽遶境祈佑運河開通，動員龐大的商團與民間陣頭，不僅轟動全台，也留下「台南媽祖開運河」的俗諺，象徵在地信仰與台南運河密不可分的歷史記憶。百年後再度水陸遶巡，不僅是宗教盛事，更是台南城市文化的重要見證。

市長黃偉哲（中）今日主持祈福儀式。（記者洪瑞琴攝）

市長黃偉哲致詞，祝福活動平安圓滿，國泰民安。（記者洪瑞琴攝）

「台南媽祖開運河百週年三朝拔度法會」，各地媽祖廟神尊加持法力。（吳政憲提供）

本月10日「台南媽祖開運河百週年三朝拔度法會」，由延陵道壇主壇。 （吳政憲提供）

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