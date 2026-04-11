高雄海味插旗北美 林智鴻牽線助在地水產走入國際

透過林智鴻（中）牽線，高雄優質漁產將進駐美國百年歷史的亞洲超市「宇和島屋」。（記者葛祐豪翻攝）

高雄優質水產外銷再傳捷報！透過市議員林智鴻牽線，海洋局、梓官區漁會與在地優質漁產業者，啟動台幣3200萬上架北美旗艦超市的漁產外銷計畫，昨（10）日舉行封櫃儀式，再創高雄漁產進軍美國西北太平洋市場的關鍵里程碑。

此次外銷計畫，成功讓高雄海味進駐美國具百年歷史、深具指標性的亞洲超市「宇和島屋（Uwajimaya）」。當地僑界人士表示，對於旅居西雅圖或奧勒岡州的華人與亞洲留學生來說，「宇和島屋」不只是一家超市，更像是當地的亞洲文化地標，不僅販售日本商品，也引進大量台灣、韓國及東南亞的食材，這也是林智鴻此次牽成「高雄海味」進駐該通路，會被產業界視為極具戰略價值的經貿突破原因。

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林智鴻認為，高雄作為海洋首都，不應僅止於傳統捕撈，更應透過產值極大化與品牌國際化，將學理上的「海洋競爭力」轉化為紮實的「外交經貿力」，透過精確的國際市場定位，讓高雄的加工技術與優質漁產，在高度競爭的美國通路中脫穎而出。

高雄市海洋局長石慶豐感謝林智鴻的牽線，強調未來將針對各漁會不同的產品特色，進行精準行銷，整合高雄在地優質海產資源，提升產業競爭力並推廣至國內外市場。

此次封櫃外銷的產品均為一時之選，深耕前鎮漁港近40年的專業魷魚加工品牌「珍福食品」，將魷魚絲、飛卷軟絲、炭烤魷魚片、小卷燒、甜魷條等人氣商品封櫃外銷美國，把最經典、最「涮嘴」的高雄滋味帶上國際餐桌；梓官區漁會則將烏魚子做成「乖乖」、干貝醬、魚鬆蛋捲禮盒、鮪魚糖，延續「戀戀蚵仔寮」形象營造，顛覆大家對烏魚子的想像，打造最有台味的國際級伴手禮。

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