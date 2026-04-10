通訊點增至206處！玉山群峰、南橫、新康線入列 瓦拉米全線暫不通

玉山園區新增58處山區可通訊點，全園區累積至206處，無論哪家手機門號，皆可就近前往撥打112緊急對外求救。（玉管處提供）

玉山園區近年持續清查山區可通訊點，若發生山域事故，無論哪家手機門號，都可前往撥打112緊急求救電話，去年在玉山群峰、南橫、新康線新增58處，全園區來到206處，另在東部園區瓦拉米步道，由於當地基地台還無法運作，以致瓦拉米全線無手機訊號，山友應備妥衛星通訊設備，以維登山安全。

玉山國家公園管理處表示，高山區手機訊號有時會不好，為提供山友可通訊點位，去年在玉山群峰、南橫三山、新康橫斷線增加58處通訊點位，並設置手機可通訊牌示，若發生緊急情況，可就近前往撥打112，不論手機有無SIM卡，都可進行求救，山友也可在路過時，利用通訊點向家人報平安。

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玉管處也說，園區已和登山圖資「魯地圖」（Rudy Map） 合作，將園區206處通訊點整合進離線地圖，建議山友事先下載手機離線地圖APP，若需緊急通報，就可照著離線地圖前往通訊點求救，並可租借inReach衛星通訊器材，透過衛星傳送訊號，不受通訊死角干擾，確保與山下通訊不中斷。

像目前在瓦拉米步道，由於花蓮當地的基地台聯外道路中斷，以致基地台無法運作，全線皆無手機訊號，建議山友攜帶衛星通訊設備，確保對外聯繫順暢。

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玉山國家公園園區可通訊參考點

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