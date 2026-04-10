下週二前熱如夏天！專家揭辛樂克恐成強颱「大迴轉」

氣象專家指出，由於南方氣團偏強，今起至下週二天氣穩定，將迎接高溫、炎熱天氣，西半部全面上看30度高溫，今日最高溫將達36度以上，天氣相當炎熱。（資料照）

氣象專家指出，由於南方氣團偏強，今起至下週二天氣穩定，將迎接高溫、炎熱天氣，西半部全面上看30度高溫，今日最高溫將達36度以上，天氣相當炎熱。預估下週三才有微弱鋒面掠過，中南部仍多雲時晴，北台略轉涼。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）發文指出，暖熱的偏南風，在未來的幾天將全面接管台灣上空，全台各地，將迎接高溫、炎熱天氣！從最新氣象署未來三天的高溫預報顯示，西半部從南到北，全面上看30度高溫，特別是台北盆地區、西半部內陸區域，最高溫更可能逼近34-35度，天氣相當炎熱，請多多注意。

請繼續往下閱讀...

颱風論壇也預估，暖熱天氣起碼要持續到下週週間，才有改變可能，請做好防暑準備。對此有網友留言直呼「4月就有夏天感覺，夏季越來越長」。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨各地低溫約在17至20度，今日起至下週二南方氣團偏強，鋒面在長江流域至華南一帶南北徘徊，台灣天氣穩定、清晨易有霧，白天「熱如夏」，需注意防囇、多喝水。今日全台最高氣溫將達36度以上。

吳德榮表示，下週三微弱鋒面掠過，北、東轉有局部短暫降雨的機率，中南部仍多雲時晴；北台略轉涼。下週四至下下週日天氣好轉、但有殘餘水氣，各地大多晴時多雲，山區午後及東半部偶有局部短暫降雨的機率。期末各國模式仍持續調整，應密切觀察。

吳德榮提到，原本位於關島東南方的「熱帶擾動」，已於今晨2時發展成第4號颱風「辛樂克」，中央氣象署預測未來持續朝關島前進，並將增強至「強烈颱風」。最新歐、美系集模式皆模擬，其未來將在日本南方海面「大迴轉」，迴轉位置雖有差異，但距台灣及日本皆相當遠（圖）、與「4月颱、不侵台」的氣候資料相符合。

颱風論壇指出，未來幾天全台各地，將迎接高溫、炎熱天氣！從最新氣象署未來三天的高溫預報顯示，西半部從南到北，全面上看30度高溫，特別是台北盆地區、西半部內陸區域，天氣相當炎熱，請多多注意。（圖擷自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法