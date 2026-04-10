阿里山花季今落幕仍繽紛 重瓣櫻 、杜鵑美麗綻放中

垂絲海棠搭配沼平線火車足以媲美櫻花版列車畫面。（黃源明提供）

阿里山花季雖將於今（10日）落幕，不過園區依舊春暖花開，不僅還有少許的第二代染井吉野櫻，垂絲海棠、玉山杜鵑、台灣一葉蘭與滿開的關山櫻為目前的賞花主角，另普賢象櫻初開（下週即將滿開），與西洋蘋果花和金雀花少量分布，多花紫藤則仍含苞待放中。

今年阿里山花季自3月10日至昨天為止，總計吸引遊客約15萬人次，前三多的日期分別為3月28、22及21日，都逾8000人次上下；另清明連假四天共2萬人次入園，其中連假第一天（4月3日）人數最多約7000人。

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「阿里山達人」黃源明指出，阿里山國家森林遊樂區花季終場，櫻花主角已從染井吉野櫻轉移到重瓣櫻花，重瓣櫻花常見的有高砂櫻、關山櫻、一葉櫻和普賢象櫻，今年因盛開期遇到下雨，重瓣櫻花的花況也受到影響，但因為花朵較大，比較能經得起風吹雨淋。

黃源明表示，目前關山櫻和一葉櫻滿開，在大客車停等區靠近阿里山車站旁有一株滿開的關山櫻，工作站、香林服務區、商店旅社區也有分布。普賢象櫻則是最後一棒壓軸，花況最好的是在商店區7-11，阿里山車站、工作站、沼平公園和植物園下週就會進入滿開期。

玉山杜鵑持續盛開，祝山林道、神木步道、沼平公園、第一管制站等仍有不錯的花況，特別是阿里山博物館原有的玄關入口處，這棵玉山杜鵑目前是遊樂區最美。台灣一葉蘭推薦景點是第一管制站前的岩壁；很容易被遊客誤認為櫻花的是垂絲海棠，主要分布在沼平櫻花鐵道邊的櫻之道出口處，搭配沼平線火車足以媲美櫻花版列車畫面。

垂絲海棠搭配沼平線火車足以媲美櫻花版列車畫面。（黃源明提供）

阿里山商店區7-11前盛開中的普賢象櫻。（黃源明提供）

阿里山園區花團錦簇美景。（黃源明提供）

阿里山第一管制點前岩壁上的一葉蘭。（嘉義林業分署提供）

盛開中的關山櫻。（嘉義林業分署提供）

盛開中的一葉櫻。（嘉義林業分署提供）

阿里山園區處處可見玉山杜鵑花開美景。（嘉義林業分署提供）

容易被誤以為是櫻花的垂絲海棠。（嘉義林業分署提供）

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