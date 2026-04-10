新北動保推「長期照護犬貓名單」 認養送終身免費醫療照護

新北公立動物之家「長期照護犬貓名單」中的寵物，認養後可帶動物至動保處毛寶貝醫療中心與各動物之家，享終身免費醫療照護。圖為名單中的盟盟。（新北市動保處提供）

為提升收容所中高齡及需要特殊照護犬貓認養機會，新北市府動物保護防疫處長楊淑方指出，市府推出長照動物認養支持措施，即起認養新北公立動物之家「長期照護犬貓名單」中的寵物，認養後可帶動物至動保處毛寶貝醫療中心與各動物之家，享終身免費醫療照護。

動保處說，犬貓壽命可達15至20年，慢性疾病與退化性問題將逐漸浮現，部分收容動物因年齡較高、患有慢性疾病或曾受傷後復原，照護成本較高，使認養機會較低，但這些動物多性格穩定、親人溫馴，為降低民眾對後續醫療量能的擔憂，動保處依動物健康狀況建立「長期照護犬貓名單」，提供認養後終身醫療照護支持，相關醫療需求將由動保處轄下毛寶貝醫療中心或動物之家，依所內醫療資源提供醫療服務（飼主自行帶至動物醫院進行更進一步診療，不在措施補助範圍內）。

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資深飼主林小姐表示，寵老化，情緒也會隨著年齡產生變化，她長期照顧一隻認養口炎貓，累積的醫療支出不容小覷，動保處推出此措施，對飼主來說是一大福音，能減輕飼主經濟壓力。

動保處指出，長照認養名單（https://reurl.cc/6G0GjV）中的犬貓，除高齡動物，也包含肢體殘缺或癱瘓的個案，經長期復健仍具生活能力，除提供必要醫療協助，動保處也將視個案需求提供輔具（如水管輪椅）；另外，認養名單內動物除可獲得「新北市動物之家犬貓回春雙響炮」輔具、犬隻訓練等活動優惠外，也可獲得「新北認養成犬入新厝送6好禮」及終身醫療照護支持。

新北公立動物之家「長期照護犬貓名單」中的寵物，認養後可帶動物至動保處毛寶貝醫療中心與各動物之家，享終身免費醫療照護。圖為名單中的LILI。（新北市動保處提供）

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