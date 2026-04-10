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    首頁 > 生活

    今紫外線爆表！氣象專家曝3防曬建議「陰天也會曬傷」

    2026/04/10 07:49 即時新聞／綜合報導
    氣象專家林得恩提醒，今天中午前後紫外線偏強，可達過量等級，外出活動請先做好防曬、多補充水分。（圖擷自林老師氣象站臉書）

    氣象專家林得恩提醒，今天中午前後紫外線偏強，可達過量等級，外出活動請先做好防曬、多補充水分。（圖擷自林老師氣象站臉書）

    中央氣象署預報，今天（10日）各地中午前後紫外線偏強，可達過量甚至危險級。國立台灣大學大氣科學博士林得恩指出，紫外線有散射問題，經常造成「陰天也會曬傷、在遮蔽物下仍被照射」，並分享3個防曬建議。

    林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」發布貼文稱，今天由於環境水氣減少，台灣各地大多為晴到多雲，午後僅山區有零星短暫陣雨天氣；環境風場轉為偏南到西南風，白天溫暖悶熱，各地最高溫可以來到攝氏31至33度，局部地區還可能再高個攝氏1至2度，彷若初夏。

    林得恩提醒，要注意的是，中午前後紫外線偏強，可達過量等級，外出活動請先做好防曬，並多補充水分。

    林得恩補充，紫外線還有散射的問題，經常是造成「陰天也會曬傷、在遮蔽物下仍被照射」的主因之一。由於紫外線會從「各個方向」到達人體表面，即使在陰影、多雲或高山、海灘等情境下，仍有50%至80%的UV強度，若單靠直射陽光的防護，防曬往往不足。

    對此林得恩建議，即使在陰天外出，防曬也要做好做滿，這是非常關鍵的。其中，穿戴防護是最有效的方法之一，如防曬衣、寬邊帽、太陽眼鏡及衣物防護，這也是防曬效果最穩定的選擇；另一方面，行動範圍選擇遮蔽物，如密集建築或厚遮陽棚；此外，避開高風險時段外出，紫外線高峰約每日10時至14時，也是重要的基本要求。

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