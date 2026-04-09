桃園復興桂竹筍盛產期 兼具有機、無毒、高纖低熱量原鄉食材

復興區長蘇佐璽推薦進入盛產期的桂竹筍，是無毒有機的天然食品。（復興區公所提供）

每年3至5月為桃園市復興區桂竹筍產季，復興區長蘇佐璽表示，復興區得天獨厚山區有機、無毒環境，孕育出品質優良的桂竹筍，不僅是重要農作物，兼具原鄉特色食材，更是春季最具代表性的山林美味，民眾走一趟台7線，沿途可見許多原民小農設攤販售新鮮桂竹筍，還幫忙現煮，讓遊客品嘗當季美味，支持在地農業。

蘇佐璽說，復興區有60多戶專業農友種植桂竹筍，總種植面積超過3300公頃，連同零星種植面積超過6000公頃，復興桂竹筍肉質厚實、口感鮮甜，是低熱高纖健康食品，生產過程不使用農藥，不添加藥物，兼具天然與健康，深受消費者喜愛。

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蘇佐璽表示，公所多年來與筍農合作推廣桂竹筍產業，推出「桂竹筍採摘體驗活動」，今年邁入第7年，提供民眾採筍、剝筍及桂竹筍美食饗宴，今年活動將於4月18、25日分兩梯次舉行，共600個名額，民眾可於15日前報名，或洽復興區公所農業課，電話03-3821500轉2200。

「桂竹筍採摘體驗活動」除安排民眾採筍體驗農夫辛勞，過程中，筍農也會將民眾採取桂竹筍殺青（煮熟），另有原住民文化體驗，包含陷阱製作、竹製品，體驗結束後，還能品嘗筍農準備的在地家常菜與桂竹筍美食饗宴，菜色多元包括竹筍炒肉絲、竹筍湯、放山土雞肉、炸蝦炸魚、各式時蔬等。

復興區桂竹筍進入盛產期，是無毒有機的天然食品。（復興區公所提供）

復興區桂竹筍進入盛產期，是無毒有機的天然食品，商家也會提供殺青後的桂竹筍。（復興區公所提供）

復興區桂竹筍進入盛產期，是無毒有機的天然食品，商家也會提供殺青後的桂竹筍。（復興區公所提供）

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