將誠公司污染基隆河15萬用戶 基市府開罰2214萬撤證

基隆市政府今天（9日）召開記者會，宣布造成去年11月27日廢棄油污基隆河毒害事件，依法開罰將誠公司2214萬6千元，並撤銷廢棄物清理證。（記者俞肇福攝）

基隆市2025年11月27日發生基隆河水源遭不肖業者將誠公司非法排放廢油污染事件，影響約15萬戶民眾用水安全。基隆市長謝國樑今天（9日）表示，全案在案件偵查終結後，基隆市政府依據完整事證，正式對涉案業者祭出重罰，累計裁罰金額達新台幣2214萬6000元，並撤銷其乙級廢棄物清除許可證。

基隆市環保局秘書、代理水質及土壤防治科科長許何誠說，針對將誠公司的違規行為，環保局依違反水污染防治法裁罰2000萬元，另外，依違反廢棄物清理法裁罰174萬6000元，違反空氣污染防制法裁罰40萬元，合計2214萬6000元。將誠公司違規明顯且情節重大，環保局依法，撤除將誠公司乙級廢棄物清除許可證。

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謝國樑指出，案件發生後，市府第一時間即與中央及司法單位合作偵辦，感謝相關單位全力支持，由於基於偵查不公開原則，在案件偵查終結後，市府依法裁處，並選擇在今天對外說明。他強調，從目前掌握事證來看，此案並非單一違規事件，而是涉及長期違規行為，且違規態樣多元、情節重大，甚至有刻意規避監管的情形。

謝國樑進一步表示，經盤點歷年紀錄，該公司自2013年至2022年間，已累計違反相關環保法規達10次，顯示其違規行為具長期性與累犯性，市府採取最嚴格標準裁處，要求全面停止相關業務。

基隆市政府工務處長簡翊哲指出，目前已與自來水公司及經濟部水利署第十河川分署建立聯合巡查機制，針對基隆河沿線進行定期與不定期巡查，每週巡查次數達28次以上，全面防堵污染源流入取水口。此外，市府今年也特別編列預算100萬元，針對轄內5處淨水場進行共30次水質抽驗，透過多層次監測與稽查機制，強化水質安全防線。

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