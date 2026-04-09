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    首頁 > 生活

    桃市去年查獲611件違規食品廣告暴增6成 出借帳號一併開罰

    2026/04/09 12:04 記者鄭淑婷／桃園報導
    許多食品廣告誇大不實，甚至宣稱療效，桃園市衛生局去年總計查獲611件違規案件。（衛生局提供）

    許多食品廣告誇大不實，甚至宣稱療效，桃園市衛生局去年總計查獲611件違規案件。（衛生局提供）

    「吃了就瘦」、「一週見效」、「逆齡抗老」廣告詞，看似誘人，其實可能違法！桃園市政府衛生局去年總計查獲611件違規食品廣告，較前1年大幅增加62%，顯示誇大不實廣告仍相當猖獗，其中以網路平台占79%最多，且個人賣家比例高達61%，成為違規主要來源，也發現有出借帳號情形，將與實際賣家一併開罰。

    衛生局分析常見違規宣稱前3名，以減肥瘦身最多，像是有身材對照圖片，宣稱吸附吸油、燃脂、阻斷脂肪吸收，其次為皮膚美容如抗老、淡斑、美白回春、祛痘養顏，第3是新陳代謝，可解酒、控醣、促進循環等，都是常見的違規話術，部分甚至涉及醫療效能宣稱。

    衛生局官員表示，近期查獲有民眾將蝦皮等電商帳號借給他人使用，由對方刊登違規食品廣告販售商品，帳號出借者與實際刊登者可能被認定為共同行為人，將一併受罰，「即使不是你賣的，也可能要一起負責」，提醒民眾切勿任意出借帳號。

    官員說，依食品安全衛生管理法規定，食品廣告如涉及誇大不實、易生誤解或醫療效能，依同法第28條規定，可處4萬元以上400萬元以下罰鍰，如宣稱醫療效能，可處60萬元以上500萬元以下罰鍰，另針對累犯與電視廣告，將採加重處分，提醒業者及民眾切勿以身試法。

    衛生局說明，食品僅為提供熱量及人體所必須之營養素並不具任何療效，對於廣告內容務必停、看、聽，冷靜判斷是否誇大，看清標示與說明，並聽取專業醫事人員建議，才能正確選購安心吃，如發現食品廣告疑似違規情形，可撥打食品安全檢舉專線0800-285000檢舉或向衛生局通報。

    桃園市衛生局去年總計查獲611件違規食品廣告，其中以網路平台占79%最多。（衛生局提供）

    桃園市衛生局去年總計查獲611件違規食品廣告，其中以網路平台占79%最多。（衛生局提供）

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