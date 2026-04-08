洪申翰出席校園徵才：協助青年有人陪有資源 有機會找到自己的位置

勞動部長洪申翰致詞。（元智大學提供）

迎接畢業季求職潮，桃園市元智大學今（8）日舉辦「有備而來」校園徵才博覽會，勞動部長洪申翰蒞會說，台灣失業率逐年下降，也反映教育與職訓政策已逐步展現成果。未來勞動部將持續推動校園徵才，協助青年有人陪、有資源，也有機會找到屬於自己的位置，不僅「找到工作」，更能「找到好工作」。

洪申翰說，勞動部近年積極推動產學合作，與元智大學成立「ESG永續與綠能科技人才發展基地」，致力培育綠領人才。這場校園徵才吸引76家企業與機構參與，釋出超過3000個職缺，從科技製造、工程營建，到金融服務、零售業，各行各業都在找人才，有3000多個就業機會，代表台灣產業的活力源源不絕，也需要更多年輕人加入。

請繼續往下閱讀...

洪申翰提到，對於剛要踏入職場或正在找工作的青年，勞動部全力支援！我們從職涯輔導，到尋職津貼、就業獎勵，最高可以領到4萬8000元，還有跨區求職的交通、租屋補助，減輕大家一開始找工作的壓力。同時，勞動部勞動力發展署在全國各地設有青年職涯發展中心和300多個就業服務據點，從履歷、面試到職缺媒合，都會提供大家協助。勞動部針對15至29歲初次尋職青年，提供支援青年就業計畫：https://gov.tw/goH，成為青年求職路上的最大靠山，別再讓自己單打獨鬥。

元智大學校長廖慶榮也說，本次徵才活動涵蓋半導體、資通訊、製造、綠能與服務等產業，顯示企業對元智人才的高度肯定。此外，另有30家企業提供超過400個外籍生在台就業機會，顯示學校國際化人才培育成果已獲業界認同。他勉勵學生把握機會主動與企業交流，並積極培養人工智慧（AI）能力，以提升職場競爭力。

元智大學校園徵才開幕式邀請產官學代表共同參與「職涯夢想拼圖」啟動儀式，象徵攜手推動人才培育。（元智大學提供）

元智大學徵才博覽會釋出逾3000個職缺，吸引大批學子。（元智大學提供）

勞動部長洪申翰（左2 ）巡視各徵才攤位，關心企業招募情形與青年就業機會。（元智大學提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法