龍潭轉運站預計9月啟用 地方建議引進桃小巴增闢觀光路線

「龍潭轉運站統包興建工程」完工示意圖。 （桃園市交通局提供）

桃園龍潭是國道客運往返台北、新竹必經站點之一，龍潭轉運站目前工程進度約50％，預計7月完工、9月啟用，屆時有10條國道客運、市區公車進駐。地方民代建議闢駛觀光路線，引進「桃小巴」，補足偏鄉交通最後一哩路，完善龍潭區交通服務。

交通局長張新福說，龍潭先導轉運站工程總經費約9400萬元，位於龍潭區大昌路二段、距離龍潭交流道僅250公尺，打造地上1層客運轉運站，設置6席大客車月台及123格機車停車席。轉運站採委外營運方式招標，整合市區公車與國道客運服務，大幅提升龍潭區整體大眾運輸效率與通勤品質，讓民眾不再受限於寒風及烈日影響。

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在地議員劉熒隆指出，龍潭區國道客運長期存在通勤問題，民眾上班時間擠不上車，下班時台北永寧轉運站則是大排長龍回不了家，轉乘不順導致通勤時間拉長。未來轉運站啟用，除了國道客運及市區公車全面進駐，也將強化點對點的直達班次，期盼讓民眾通勤更便利縮短交通時間。

劉熒隆說，龍潭區有許多觀光景點與休閒農業區，建議交通局、觀光旅遊局共同研議轉運站導入觀光路線、小旅行接駁，讓小巴士可以深入三和、三水、三坑、大平、高原、高平等地區，讓更多人走進龍潭，也讓在地產業有更多機會被看見。

交通局：闢駛4條桃小巴路線

交通局公共運輸科長林宗漢說，龍潭轉運站預計納入10條國道客運、14條市區客運及2條免費接駁公車路線，串聯桃園、八德、大溪、中壢、平鎮、楊梅等行政區，以及台北、新竹、台中等重要城市，闢駛4條桃小巴路線串聯龍潭地區相關景點，提升龍潭交通便利性。

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