新北智慧免費停車 家長接送孩子找車位不頭痛

新北市「智慧接送停車」措施，於接送尖峰時段提供6至15分鐘免費停車服務，讓家長接送更方便。（新北市交通局提供）

接送孩子上學、放學時，找車位成為開車家長最頭痛的問題，新北市交通局長鍾鳴時說，市府持續導入智慧停車設備，提供貼心服務，讓家長在接送時刻更從容，盼以路邊智慧車格尖峰時段6至15分鐘免費停車、公有路外停車場享前30分鐘進出場免費優惠，讓接送變得更方便、更安心，實踐「智慧交通、安心接送」日常。

鍾鳴時表示，自2011年7月起，新北市在全市公有路外停車場推出「停車30分鐘免費」措施，並持續升級停車管理設備，目前交通局轄管的311處停車場入口已陸續設置各式車種的車位剩餘顯示器，以便各式車種的駕駛快速掌握停車資訊；若車主停放於學校共構停車場，還可使用車位在席系統、尋車系統、多元繳費及智慧充電服務，讓家長在接送孩子的同時，也能享受科技帶來的便利。

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交通局停車營運科長王昶閔指出，自2022年4月1日起，新北全市托育機構推動「智慧接送停車」措施，於接送尖峰時段提供6至15分鐘免費停車服務；目前全市有42所學校、設置326格接送專用停車格，累計服務已達120萬餘車次，許多家長反映，此措施能有效減少找車位的時間，接送過程更順暢，進一步提升周邊交通安全。

另外，新北市有許多停車場正如火如荼興建中，交通局停車管理科長吳清哲說，三重區興華公園地下、玫瑰立體及永和區永平國小地下停車場將陸續在今年底前完工，完工後可再提供1284格小型車格、762格機車格。

交通局補充，市府將持續擴大智慧停車應用，並結合人本交通理念，打造更友善的停車環境，讓家長在忙碌生活中，多一點從容，以及陪伴孩子的時間。

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