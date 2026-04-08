清明豪雨邊坡崩塌！南投驚見新堰塞湖 空拍照曝光

林保署台中分署曝光新生堰塞湖的空拍照。（圖翻攝自林業及自然保育署臺中分署）

去年9月花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流事件釀慘重死傷，也讓國人關注堰塞湖處理問題。清明連假期間因連日豪雨，台灣中部的合歡溪上游發生邊坡崩塌，形成新的堰塞湖，林保署台中分署已成立應變小組，並啟動防災應變機制。

林保署台中分署週三（8日）透過官方臉書曝光新生堰塞湖的空拍照，「清明連假期間受豪雨影響，位於南投縣仁愛鄉的大甲溪事業區第82林班（合歡溪步道約3.5公里處）發生邊坡崩塌，於上游形成堰塞湖。我們於第一時間成立應變小組，通報南投縣政府、太魯閣國家公園管理處及公路局等相關單位，啟動防災應變機制。」

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蓄水量約6萬立方公尺

林保署派員到現場勘查，週三仍有持續降雨、濃霧和邊坡落石，僅能就壩體局部進行空拍作業，初判壩體體積約2500立方公尺，堰塞湖面積約0.6公頃，蓄水量約6萬立方公尺，壩體持續自然溢流中，蓄水體積尚無增加情形。相較於立霧溪燕子口堰塞湖約270萬立方公尺、馬太鞍溪堰塞湖約9,100萬立方公尺，合歡溪上游堰塞湖規模顯得較小。

林保署評估，自崩塌處至下游木蘭橋約14公里範圍內，兩岸尚無住戶及耕作地等急迫性保全對象；鄰近華岡地區耕作區位於較高地勢，暫無立即安全疑慮。

後續林保署將邀集逢甲大學、成功大學防災研究中心等專業團隊，辦理壩體穩定及危害度分析，目前已派遣廠商整備機具，視現場條件評估採行適當降挖處理，以降低堰塞湖潛在風險。呼籲附近華岡居民及登山民眾，在現地狀況尚未穩定前，暫勿進入該溪床及崩塌區域活動，以保安全。

歡溪上游近日發生邊坡崩塌，形成新的堰塞湖。（圖翻攝自林業及自然保育署臺中分署）

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