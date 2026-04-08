好運船！屏東第一鮪第25年 「富漁慶2號」14年後不同船長二度掄元

富漁慶2號在暌違14年後，載著不同的主人同樣釣獲「第一鮪」。（記者陳彥廷攝）

屏東「第一鮪」今天舉行拍賣，由琉球籍「富漁慶2號」掄元，整個活動在舉辦25年來，也在今年締造不少新紀錄，包括「富」其實曾在14年前就已釣獲過第一鮪，堪稱好運船。

屏東「第一鮪」拍賣已舉辦第25年，也帶起全台灣對黑鮪魚產業的關注，如今已可說是全台灣在每年3到7月的盛事，不僅東港，連宜蘭蘇澳、台東新港的漁民也為之沸騰。

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東港區漁會自2002年起舉辦，就有蒐羅所有的資料，如今在經過4分之1世紀的累積，也被人發現不少有趣的紀錄，包括今年的船長、67歲洪福家相當資深，有53年捕撈經歷，但這是他生涯首度捕獲「第一鮪」，且是在年長後才自行購入船隻自主營業，沒想到在屆退年齡，竟又神奇地捕獲第一鮪。

反觀2025年則是由當時年僅32歲的陳睿豪捕獲、也創下最年輕的「第一鮪」船長紀錄，在前後兩年，分別刷新年齡兩端的紀錄。也無怪乎漁業署長王茂城會有感而發地說，這接連2年顯示「年齡不是問題」，人人都有可能捕獲第一鮪。

今年除了每公斤單價再創下1萬0600元的新高外，「富」號也被發現是早在2012年就曾捕獲第一鮪，而船長是洪福文，年齡略大於洪福家，名字更是只差1個字，外界猜測兩人是否有親戚關係。對此，記者詢問洪福家，他說，是在多年前向洪福文買來這艘「富」號，兩人名字雖像，也都是小琉球人，但實際上沒有親戚關係，而洪福文也確實釣獲過「第一鮪」。

同艘船載著不同的船長、在暌違14年後捕獲第一鮪，引來外界嘖嘖稱奇，就有人說「富」船相當幸運，尤其洪福家本來是要捕捉旗魚，竟然能用旗魚釣鉤釣上黑鮪魚，更增添這艘船會為船東帶來好運的想像。

富漁慶2號。（記者陳彥廷攝）

屏東縣議員林蔡鳳梅（前排左起）、縣長周春米及船長洪福家、農業部次長黃昭欽一同見證「屏東第一鮪」。（記者陳彥廷攝）

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