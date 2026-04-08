為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    白沙屯媽祖進香報名破45萬 信眾守禮須知看這裡

    2026/04/08 09:24 記者蔡政珉／苗栗報導
    白沙屯媽祖進香報名破45萬 信眾務必注意守禮須知。圖為去男媽祖婆出發時人群擠爆畫面。（資料照）

    白沙屯媽祖進香報名破45萬 信眾務必注意守禮須知。圖為去男媽祖婆出發時人群擠爆畫面。（資料照）

    國家重要民俗活動、苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖往雲林縣北港徒步進香將於12日深夜11點55分登轎後出發，目前拱天宮廟方統計報名人數已經突破歷史新高45萬人，由於今年可能不少新的香燈腳報名加入，自發性組織白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬也分享守禮須知，提供隨香信眾參考。

    駱調彬提醒，守禮須知包括進香前茹素或早齋3天；家有喪事者避免參與進香；「香擔」、「頭旗」與「媽祖神轎」屬重要聖物，進香途中，閒雜人不可觸摸等。

    駱調彬也說，參加徒步進香者，有如媽祖人間兵馬，故有「起馬」與「下馬」儀式。所稱「起馬」，是指香丁腳在離家出發之前，應先行向自家廳堂供奉之神明上香稟告，隨後並到拱天宮向媽祖禮香，一則敬告媽祖進香之行已就緒，再則祈求媽祖保佑旅程平安。

    另外，駱調彬也提及，依百年習俗，白沙屯當地信徒在進香前3天傍晚均會準備豐盛飯菜，攜帶進香旗，挑擔前往拱天宮祭祀犒賞準備南巡的兵馬，自家供奉媽祖者或居住於外縣市的信徒，亦設香案祭拜，藉以慰勞媽祖兵馬，祈求進香一路平安順遂。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播