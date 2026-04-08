白沙屯媽祖進香報名破45萬 信眾守禮須知看這裡

白沙屯媽祖進香報名破45萬 信眾務必注意守禮須知。圖為去男媽祖婆出發時人群擠爆畫面。（資料照）

國家重要民俗活動、苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖往雲林縣北港徒步進香將於12日深夜11點55分登轎後出發，目前拱天宮廟方統計報名人數已經突破歷史新高45萬人，由於今年可能不少新的香燈腳報名加入，自發性組織白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬也分享守禮須知，提供隨香信眾參考。

駱調彬提醒，守禮須知包括進香前茹素或早齋3天；家有喪事者避免參與進香；「香擔」、「頭旗」與「媽祖神轎」屬重要聖物，進香途中，閒雜人不可觸摸等。

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駱調彬也說，參加徒步進香者，有如媽祖人間兵馬，故有「起馬」與「下馬」儀式。所稱「起馬」，是指香丁腳在離家出發之前，應先行向自家廳堂供奉之神明上香稟告，隨後並到拱天宮向媽祖禮香，一則敬告媽祖進香之行已就緒，再則祈求媽祖保佑旅程平安。

另外，駱調彬也提及，依百年習俗，白沙屯當地信徒在進香前3天傍晚均會準備豐盛飯菜，攜帶進香旗，挑擔前往拱天宮祭祀犒賞準備南巡的兵馬，自家供奉媽祖者或居住於外縣市的信徒，亦設香案祭拜，藉以慰勞媽祖兵馬，祈求進香一路平安順遂。

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