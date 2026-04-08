苗縣府動員消防助災民清家園 消防員團體籲勿濫用專業人力

消防員工作權益促進會於官網及臉書粉專發聲明表示「消防員不是你家雜工，苗縣府勿濫用消防資源」。（取自搶救消防員臉書）

苗栗縣4日受暴雨侵襲，釀生淹水災情，水勢消退後，縣府與地方公所投入勘災復舊清理工作，消防局也與義消協助嚴重受災戶住家清理與泥濘道路沖洗，讓鄉親感動，報以讚許。不過，消防員工作權益促進會發聲明表示，「消防員不是你家雜工，苗縣府勿濫用消防資源」；對此，消防局不予回應與評論。

苗栗縣4日受暴雨侵襲，多處地區累積降雨量超過300毫米、時降雨量達100毫米的情形，使得排水宣洩不及，造成多處地區淹水，其中，頭屋鄉沙河溪溢堤，造成多戶民宅水淹2公尺高。

請繼續往下閱讀...

縣長鍾東錦率縣府相關局處，與鄉公所、二河局官員前往勘災，消防局長匡夢麟也率同警義消弟兄，會同鄉公所與輔導中心工作人員，分頭協助受災戶搬出受損物品並清理屋內汙泥，消防局運用消防車協助清洗居家環境後，緊接著清洗泥濘的路面。

消防局也將此警義消與民團合力助災民，及其他地區警義消沖刷泥濘路面之事蹟，於臉書粉專分享，獲鄉親感動，留言讚許「真的非常的感謝給我們這麼棒的家園」、「辛苦了，打火弟兄」、「打火兄弟們感恩您的付出」、「人民堅強的後盾」等。

不過，由全台各縣市基層消防員組織組成的中華民國消防員工作權益促進會，昨（7）日在官網及臉書粉專「搶救消防員」聲明表示「消防員不是你家雜工，苗縣府勿濫用消防資源」。

該聲明指出，苗栗近來連日豪雨因積水產生道路污損，縣府派員清潔理所當然，而我們看到的卻是消防局在粉專上發文表示已動用消防人車處理完畢，本會認為極度不妥，清潔隊能量即便不夠，縣府也不應派遣消防隊員處理，如此作為恐讓鄉親蒙受火災及救護時沒有充分資源投入搶救的風險，嚴重影響公安量能，本會呼籲苗栗縣府莫再濫用救災救護資源，尊重消防專業。

苗栗縣消防局警義消人員沖刷泥濘道路。（苗栗縣消防局提供）

苗栗縣消防局臉書粉專分享協助災後清理事蹟。（取自苗栗縣政府消防局臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法