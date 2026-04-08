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    首頁 > 生活

    新北美術館週年慶4/25登場 畢書盡、白安開唱＋煙火無人機秀嗨翻鶯歌

    2026/04/08 09:33 記者羅國嘉／新北報導
    新北市交響樂團 將於新北市美術館開館週年活動，與Bii畢書盡跨界共演，展現流行與古典融合的音樂魅力。（圖由文化局提供）

    新北市交響樂團 將於新北市美術館開館週年活動，與Bii畢書盡跨界共演，展現流行與古典融合的音樂魅力。（圖由文化局提供）

    迎接新北市美術館開館1週年，新北市文化局將於4月25日、26日從下午4點延續至夜晚，在戶外園區舉辦週年活動，集結流行歌手與交響樂團跨界演出，並搭配煙火秀與無人機燈光展演。此次活動卡司陣容堅強，包括金曲樂團宇宙人、畢書盡、白安及饒舌新秀Gummy B，現場更規劃市集，讓民眾從鶯歌車站一路逛到美術館。

    新北市文化局指出，開館週年活動以音樂為主軸，25日由徐暐翔、白安率先登場，壓軸則由情歌王子Bii畢書盡與新北市交響樂團跨界合作，將流行旋律融入古典弦樂，呈現層次豐富的聽覺饗宴。26日則由饒舌新秀Gummy B與爵士樂團Soul Heist帶來藍調節奏，最後由金曲最佳樂團宇宙人以活力曲風為活動畫下句點。

    除了舞台演出，活動2天晚間8點40分將施放大型煙火，並結合無人機燈光展演，利用科技藝術點亮鶯歌夜空。園區內同步設有風格市集，並串聯經發局於捷運農會通廊的主題攤位，集結在地文創與品牌，讓藝術氛圍從車站延伸至美術館園區。

    新美館開館1年來持續推動藝術走入日常，週年活動特別將戶外園區轉化為城市舞台，讓藝術突破館內限制，形塑全民共享的文化空間。新美館以「全民的美術館」為核心，透過兩天從下午4點延續至夜晚的藝術盛宴，將美術館轉化為城市舞台，打造融合科技與藝術的戶外文化場域。更多資訊請至活動官網查詢。

    盜魂爵士樂團Soul Heist將於新北市美術館開館週年活動登場。（圖由文化局提供）

    盜魂爵士樂團Soul Heist將於新北市美術館開館週年活動登場。（圖由文化局提供）

    4月26日登場的演唱會，由金曲最佳樂團宇宙人壓軸演出。（圖由文化局提供）

    4月26日登場的演唱會，由金曲最佳樂團宇宙人壓軸演出。（圖由文化局提供）

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