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    首頁 > 生活

    中捷規劃7路線都未經南屯 捷運局：評估納入紅線延伸

    2026/04/08 06:42 記者蘇金鳳／台中報導
    台中市捷運局長蘇瑞文表示，台中捷運紅線延伸至南屯正在評估中。（市府提供）

    台中市捷運局長蘇瑞文表示，台中捷運紅線延伸至南屯正在評估中。（市府提供）

    台中市目前只有一條捷運綠線在營運，台中市政府捷運工程局正規劃捷運7條路線，不少民眾希望有條捷運路線可到南屯重要路段，如台中工業區、精密機械園區等；捷運局長蘇瑞文表示，由於南屯地區並未納入最早的捷運路網中，已列入捷運紅線延伸並請公關公司進行評估，若可行則送至交通部納入的未來捷運路網中，若獲同意，就可進行可行性研究。

    捷運工程局預計六月進行中捷藍線土木標的開工，其他在規劃中的還有中捷綠線延伸、藍線延伸太平、捷運機場線（橘線）、橘線延伸海線、捷運紅線、捷運紫線。

    而7條路線中，藍線是從台中港到新建國市場、綠線延伸北到大坑，南到彰化，藍線延伸到太平、 橘線則是從台中機場到霧峰、捷運紅線則是豐原到崇德、紫線則是屯區環狀。

    由於7條捷運路線行經路線多半在海線、屯區及火車站及台灣大道等，都未經過南屯的重要路段，有議員便提出捷運紅線也就是捷運崇德豐原線，可從崇德路接五權路、五權西路、向上路五段及台中工業區或精密機械園區，甚至還可走嶺東科大、接到西區國立美術館，成為向上五權線或者是捷運紅線延伸南屯線。

    蘇瑞文表示，目前已進行評估中，若可行會向交通部申請成為路線，若獲交通部同意，便會展開可行性研究。

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