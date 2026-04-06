淡水民權路百公尺驚現「連環坑洞」陷阱！ 公路局：已緊急填補

新北市淡水區民權路發現多個坑洞。（記者羅國嘉攝）

近日連日降雨，新北淡水區民權路往淡水方向短短100公尺內竟有多處深淺不一的連續大坑洞，破碎瀝青與砂石散落路面，迫使機車騎士緊急煞車避讓，場面險象環生。議員鄭宇恩痛批，竹圍馬偕周邊及中山路等路段路側凹陷嚴重，呼籲公路局應全面檢討路基設計與施工品質。對此，公路局景美工務段回應，目前已先緊急填補，後續將針對狀況較差位置進行方正切割修復。

記者實地走訪淡水區民權路，發現馬偕醫院淡水院區前（民權路47號）往淡水方向的道路嚴重破損，驚現多處連續大坑洞，嚴重威脅機車族道路安全。在短短不到50至100公尺的路段內，就有著多個醒目的坑洞，破碎的瀝青與砂石散落，形成深淺不一的連續陷阱。現場直擊，行經此處的機車騎士被迫緊急煞車避讓，或因車輪陷入坑洞導致車身劇烈震動，場面險象環生。

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議員鄭宇恩表示，淡水路平問題長期為民眾所詬病，包含竹圍馬偕周邊、中山路等路段，路側凹陷坑洞情形嚴重，幾乎成為陳情案件之冠，卻始終未見有效改善。呼籲公路局應針對這些反覆修補仍持續下陷的路段，全面檢討路基結構與設計強度，並同步強化重鋪施工品質，避免流於表層修補。尤其上述路段每日車流量龐大，攸關通行安全，主管機關應積極處理，讓市民通行安全獲得真正保障。

交通部公路局北區養護工程分局景美工務段長張建智回應，近日因連續降雨造成路面坑洞，目前廠商加強巡查、先以填補方式辦理；後續針對較差位置，將以方正切割修復方式處理。

民眾前往淡水區民權路往淡水方向時發現路面有坑洞，緊急煞車避讓，場面險象環生。（記者羅國嘉攝）

淡水區民權路上機車停等區內驚見坑洞。（記者羅國嘉攝）

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