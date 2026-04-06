開路、種樹、養花、引蝶 高雄雙湖公園人多了

雙湖公園過往人煙罕至，市府則順勢闢建滯洪池並持續綠化，拓展公園生態優勢。（記者王榮祥攝）

斥資逾2億元、費時超過2年遷移7萬座墳塚改建的高雄雙湖公園，2018年開放後人煙罕至、還被暱稱無人公園；高雄市政府啟動升級計畫，開路、種樹、養花、誘引蝴蝶，鄰近住戶分享，這陣子雙湖的遊人真的多了。

雙湖公園前身為覆鼎金公墓，位於原高雄縣市交界（三民、仁武），縣市合併後成為大高雄核心；高市府基於城市發展、城區門面等考量，2016年開始將45公頃墓區逾7萬座墳分批遷葬，2018完工，經多年復育，讓高速公路旁的黃土山丘變為綠意盎然、景致宜人的森林公園。

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但因地方對覆鼎金多留有刻板印象，加上公園主要出入口需先經過第一殯儀館，雙湖公園啟用後始終人煙罕至，還被形容是「都市秘境」、「無人公園」。

高市工務局去年啟動優化公園計畫，將公園北側串接三民與仁武的小巷子改造成雙向道，今年元月開放通行，從這裡進出公園可避開殯葬區，也是來往三民、仁武的捷徑。

除了開路，工務局、水利局全面改造公園環境，透過增闢滯洪池同時，大量栽植樹木、花朵，營造容易吸引蝴蝶、蜜蜂的生態空間，並運用隔壁果嶺公園的知名度，設置多條連接步道，希望讓果嶺串聯、帶動雙湖，成為更廣闊的休憩空間。

鄰近公園的民眾指出，原本鮮少人進出的公園，這陣子明顯感覺人多了，有長輩走進公園散步，有全家大小來探訪，感覺市府這次的改造有效。

市長陳其邁日前在議會各黨團拜會時，也多次聊到雙湖公園，強力介紹這公園變美了，可以去看看。

原被暱稱無人公園的高雄雙湖公園，經過高市府啟動改造，近期探訪民眾明顯增加，還出現少見的親子畫面。（記者王榮祥攝）

長輩獨自進入雙湖公園散步健身。（記者王榮祥攝）

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