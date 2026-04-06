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    首頁 > 生活

    蹲點實作獲生活支持費 「青聚點」助青年投入社區行動

    2026/04/06 09:30 記者林曉雲／台北報導
    「Dream Idea實踐培力機制」實踐者張育慈，參與教育部青年署的青聚點計畫，去年於南投中興新村舉辦「移工野餐日」。（教育部提供）

    「Dream Idea實踐培力機制」實踐者張育慈，參與教育部青年署的青聚點計畫，去年於南投中興新村舉辦「移工野餐日」。（教育部提供）

    為鼓勵青年走入地方、實踐理想，教育部推動「青聚點地方創生人才培育獎勵計畫」，今（2026）年串聯全國近50組在地團隊，透過課程與實作機會，陪伴15至35歲青年探索地方和投入行動，並提供「蹲點實作」至少2萬元生活支持費，以降低參與門檻。

    教育部青年發展署科長黃雅玉表示，今年「青聚點」將開設超過300堂實務課程，並提供約200個「蹲點實作」機會，讓青年從第一線觀察地方需求。

    各地課程自3月起陸續展開，例如新北坪林團隊設計「茶覺實驗室」，結合單車踏查、古道巡禮與立槳活動，引導青年重新認識地方地景；高雄團隊則透過影像紀錄，帶領青年深入山村，與居民建立連結。

    黃雅玉表示，對於希望更深入參與的青年，計畫也提供「蹲點實作」，需投入地方至少20天，實際參與社區工作，並可獲得至少2萬元生活支持費，降低參與門檻；完成課程或實作後，還可參加「Dream Idea」競賽，爭取最高3萬元獎金及後續輔導資源，協助青年將想法落實為具體行動。

    黃雅玉指出，去年已有不少成果案例，例如有青年在南投中興新村舉辦「移工野餐日」，促進不同文化交流；也有青年在宜蘭推動循環經濟，將農業廢棄物轉化為創意產品，讓地方議題被更多人看見，「青聚點」不只是課程，更是青年走入地方的起點，透過在地團隊的陪伴，讓青年在探索與實踐中找到方向，也為地方注入新的活力。

    黃雅玉表示，無論是想重新認識家鄉，或是在不同城市尋找人生方向的青年，都可透過計畫參與地方行動，相關資訊已公布於官方網站，邀請青年一同加入，讓地方創生持續發光。

    青聚點計畫「山号整合設計有限公司」，透過風味搭配課程，將茶食與花藝美學結合。（教育部提供）

    青聚點計畫「山号整合設計有限公司」，透過風味搭配課程，將茶食與花藝美學結合。（教育部提供）

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