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    首頁 > 生活

    竹圍漁港遊艇碼頭剛啟用就崩壞 市府年底完成水文報告後提修復方案

    2026/04/06 09:20 記者鄭淑婷／桃園報導
    因錯誤引用台北港水文報告，竹圍漁港遊艇專用碼頭啟用不到1年就損壞近半，損壞浮動碼頭至今停用。（農業局提供）

    因錯誤引用台北港水文報告，竹圍漁港遊艇專用碼頭啟用不到1年就損壞近半，損壞浮動碼頭至今停用。（農業局提供）

    桃園市政府斥資1.89億元改善竹圍漁港，並打造有63個泊位的遊艇專用碼頭，卻因錯誤引用台北港水文報告，導致遊艇碼頭剛啟用就損壞24個，桃市府分別對工程及規劃廠商提告求償，損壞的浮動碼頭至今仍停用，桃市府農業局長陳冠義表示，工程求償已到一段落，但水文調查還在進行中，預計今年底完成，並依結果提出修復方案。

    桃市府於2015年8月推動「竹圍漁港上架場（修船碼頭）興建計畫－第2期工程」，總經費1.89億元，工程包括碼頭、排水、景觀、道路等，其中，遊艇碼頭經費約4000萬元，2021年3月完工啟用後，陸續有24個浮動碼頭損壞，市長張善政上任後啟動公共工程體檢，揪出廠商錯誤引用台北港水文報告疏失，台北港水文報告浪差僅20到40公分，但實測竹圍漁港浪差達50到90公分，農業局也對廠商提出5400萬元求償。

    議員林政賢表示，遊艇碼頭啟用不到1年就損壞，市府除了與廠商的訴訟進度，損壞的浮動碼頭還未看到修復期程；陳冠義表示，市府分別對工程及規劃設計監造廠商求償，施工廠商部分，農業局透過履約爭議調解及採購法、民事訴訟法等程序，於2024年3月提起民事求償，經桃園地院依職權提出調解，現已完成調解，工程賠償986萬元，規劃設計部分，則於去年5月向法院遞狀請求損害賠償，金額為185萬元，由法院審理中。

    至於遊艇碼頭修復工程，需要重新辦理水域再利用評估及水工試驗工作，目前持續進行水文調查，預計今年底完成，後續將依此提出最適修復方案，落實竹圍漁港促進遊憩及遊艇停泊目標。

    因錯誤引用台北港水文報告，竹圍漁港遊艇專用碼頭啟用不到1年就損壞近半。（農業局提供）

    因錯誤引用台北港水文報告，竹圍漁港遊艇專用碼頭啟用不到1年就損壞近半。（農業局提供）

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