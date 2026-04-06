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    首頁 > 生活

    新北公幼、非營利幼兒園招生 4/30起報名不限登記園數

    2026/04/06 09:18 記者羅國嘉／新北報導
    新店民安非營利幼兒園小朋友一起做出我們的小樹。（教育局提供）

    新店民安非營利幼兒園小朋友一起做出我們的小樹。（教育局提供）

    爸媽注意！新北市115學年度公立及非營利幼兒園招生即將開跑，教育局宣布將於4月29日公告各園缺額，並於30日上午10點起至5月7日下午4點止開放網路登記。此次招生全面採「網路登記」，且每名幼兒不限登記園數，大幅提升選填便利性。教育局提醒，報名期間務必確認手機號碼正確，並留意5月19日抽籤後的線上報到時程，以免逾期影響錄取資格。

    新北市教育局指出，115學年度招生作業採全網路化，家長可依通勤距離與家庭需求彈性選填志願，不限登記園數的機制讓家長選擇更具彈性。登記截止後，系統將於5月8日至12日進行資格審查；若需補件，家長須於5月14日下午4點前完成上傳程序，確保報名資格。

    關鍵的公開電腦抽籤將於5月19日中午12點辦理，並於當日下午3點公告正取與備取名單。正取幼兒家長須在5月19日下午3點至20日下午6點內完成「線上報到」，逾期未辦理者將視同放棄資格。

    教育局提醒，家長在完成網路報名登記時，務必填寫正確的手機號碼，以便即時接收資格審查或補件通知簡訊，避免錯過重要時程。目前相關招生簡章及詳細資訊已公告於教育局官網（https://www.ntpc.edu.tw）、新北市幼兒教育資源網（http://kidedu.ntpc.edu.tw）及公立與非營利幼兒園招生網站（https://kid123.ntpc.edu.tw）。建議家長提前上網查詢各園特色，並在規定期限內完成報名，為孩子規劃合適的學習起點。

    永翠非營利幼兒園帶孩子閱讀。（教育局提供）

    永翠非營利幼兒園帶孩子閱讀。（教育局提供）

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