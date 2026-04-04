週日西半部有雷雨 高溫飆30度日夜溫差大

氣象署指出，週日（5日）西半部有陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率。（資料照）

週日（5日）天氣不穩定，西半部留意短延時強降雨，白天高溫可到30度，早晚低溫約18度，注意日夜溫差。

中央氣象署預報，今晚至明天仍受鋒面影響，易有短延時強降雨，今晚至明晨西半部有廣泛且持續的陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，東半部也有局部短暫陣雨或雷雨，對流發展旺盛時請留意雷擊、強陣風，低窪地區慎防積淹水。

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溫度方面，明天各地氣溫略回升，白天高溫約26到30度，早晚低溫約18到22度。

離島天氣：澎湖，陰短暫陣雨或雷雨，22至28度；金門，陰短暫陣雨或雷雨，18至24度；馬祖，多雲短暫陣雨或雷雨，16至20度。

關於未來幾天天氣，天氣風險公司指出，明日台灣附近鋒面系統將分裂為兩段，預測東段鋒面持續遠離東部海域，西段鋒面則有北抬趨勢，並重新建立於華南沿海一帶。整體而言，明日受主鋒面直接影響的程度將較今日減弱，因此降雨有望較今日稍緩。

下週一北方另一道鋒面又將再度建立，並於下週二通過台灣，後續還有東北季風南下影響，各地將再迎來新一波不穩定天氣。

紫外線指數方面，週日連江縣為「過量級」，基隆市、台北市、新北市、台中市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣為「中量級」，其他縣市為「高量級」。

空氣品質方面，週日受鋒面影響，環境風場為偏東風至西南風，西半部擴散條件普通，污染物稍易累績，午後臭氧濃度稍易上升；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「普通」等級；馬祖為「橘色提醒」等級。

溫度方面，週日各地氣溫略回升，白天高溫約26到30度，早晚低溫約18到22度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週日連江縣為「過量級」，基隆市、台北市、新北市、台中市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣為「中量級」，其他縣市為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週日北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「普通」等級；馬祖為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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