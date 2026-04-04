金門蔡氏宗親金防部管制區祭祖 逾600人共聚一堂「吃頭」

財團法人瓊林蔡氏十七郎公裔孫基金會董事長蔡其雍（前排中），率蔡氏宗親向13世祖蔡安所墓上香。（記者吳正庭攝）

金門瓊林里蔡氏宗親今天前往陸軍金門防衛指揮部管制區掃墓祭祖，軍方依例設崗安檢，600多名宗親全程參與，共聚一堂「吃頭」（圍爐聚餐），再現同島一命的戰地特色。

座落於金防部重要管制區的3座蔡氏祖墓，分別是建於宋朝的5世祖蔡靜山墓、明萬曆22年的13世祖蔡安所墓、清嘉慶4年的20世祖蔡攀龍墓。史籍記載，蔡攀龍在平定林爽文事件不久，即被任命台灣鎮總兵，他的墓被列為縣定3級古蹟。

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蔡氏宗親每年依例於清明節前1天前往營區祭拜3位祖先，輪值頭家9點30分開始祭拜，接著各房宗親，許多長年在外的宗親難得見面，也趁機噓寒問暖，祭拜後齊聚「吃頭（圍爐聚餐）」，約650位蔡氏族人席開61桌，把酒話桑麻、聯繫鄉誼。

此外，金門縣文化局委託國立金門大學建築系副教授曾逸仁，率領文史工作者林建育等組成的古墓普查團隊到場記錄。曾逸仁說，蔡攀龍墓因風災等原因毀損，為慎重修復，正進行補充調查。

金門過去實施軍管，全島遍布大小營區，不僅瓊林蔡氏宗親，各地宗親也有祖墓位於軍事管制區內，只要事先通報，軍方多會順應民情開放民眾進入掃墓。

「軍事營區安全維護條例」去年8月1日開始施行，對於維護軍事營區安全，確保軍事演習、訓練及戰備任務多所律定。此次金防部依往例事先與瓊林蔡氏宗親代表約法三章；瓊林里長蔡懷芝也向宗親溫馨提醒：「營區內除墓園區域及用餐時停車場外，其餘軍事設施嚴禁拍攝，避免受罰」。金湖鎮民代表會主席蔡乃靖、瓊林里長蔡懷芝都對軍方提供場地及交管引導表示感謝。

瓊林蔡氏宗親向5世祖蔡靜山墓祭拜。（記者吳正庭攝）

國立金門大學建築系副教授曾逸仁（左）與風水專家許逸俊（右），前往蔡攀龍墓高處勘察風水。（記者吳正庭攝）

趁著掃墓祭祖，金湖鎮民代表會主席蔡乃靖（站者右五）也與宗親「吃頭」凝聚鄉誼。 （讀者提供）

瓊林蔡氏族人帶著下一代掃墓，並告訴他們「這就是是古蹟蔡攀龍墓」。（記者吳正庭攝）

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