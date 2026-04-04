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    首頁 > 生活

    撕下農地工廠標籤 彰縣第4家特定工廠合法化 手工具廠互利國際奪下

    2026/04/04 22:41 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣農地工廠多，縣府交出第四家特定工廠合法化的成績單。（資料照）

    彰化縣農地工廠多，縣府交出第四家特定工廠合法化的成績單。（資料照）

    彰化縣傳統產業多，農地工廠也多，農地工廠轉型最大門檻就是工廠用地合法化，位於埔鹽從事手工具製造的「互利國際」近來則是成功取得特定工廠合法化，成為彰化縣4家，也是全國第8家取得特定工廠合法化的企業，對於未來取得國際品牌大廠的訂單，大大增加競爭力。

    彰縣府經濟暨綠能發展處指出，全國取得特定工廠合法化的業者共有8家，其中4家來自彰化縣，代表彰化縣在協助業者取得合法化的成績，也是全國第一。目前全縣特定工廠合法化業者共有枝輝製鎖有限公司、宗珀股份有限公司、太宇工業股份有限公司，以及「互利國際股份有限公司」。

    互利國際以手工具的研發與製造為主，主打園藝工具與各項手動工具，相關產品也取得多項國際認證，因為具有客製能力，深受國外業者的認同，在合法取得工廠登記後，對於爭取國際訂單將大有助益。

    農地工廠要取得合法工廠登記，必須先申請納管，再提出消防、環保、排水等設施改善計畫，才能取得「特定工廠登記」，最後再完成最關鍵的土地變更編定、建物合法，以及一般工廠登記，就走完特定工廠登記合法化的作業流程。目前全縣取得特定工廠登記共有3579家，佔納管業者一半以上，其中有4家走完合法化流程。

    彰化縣農地工廠多，縣府全力輔導工廠合法化。（彰化縣政府提供）

    彰化縣農地工廠多，縣府全力輔導工廠合法化。（彰化縣政府提供）

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