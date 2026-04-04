天降甘霖 ！曾文水庫累積約20毫米「小進補」

曾文水庫目前蓄水率已低於23%，期盼上游降雨挹注。（記者吳俊鋒攝）

國內規模最大的曾文水庫，蓄水率已低於23％，鋒面來襲，今天終於盼到明顯降雨，但似乎「沒下得很準」，累積晚間，累積僅約20毫米，水情現階段只有「小進補」。

根據氣象資料，曾文水庫周邊的嘉義大埔與台南楠西，12小時的累積降雨都超過45毫米，集水區卻連一半都不到，讓附近民眾直呼可惜，截至傍晚，初估上游進帳約80萬立方米，水情不無小補，但因現地降雨，一期稻作提前間斷灌溉，也有減少出水的效益。

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水利署南區水資源分署觀測，截至今天晚間6點，供應一期稻作灌溉的曾文水庫，水位標高為203.73公尺，蓄水率22.51％，但連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量仍逾1.59億立方米。

至於供應民生用水的南化水庫，水位標高168.01公尺，有效蓄水量3530萬立方米，蓄水率仍在4成以上，為41.42％，集水區今天也有明顯降雨，南水分署預估可望帶來25萬立方米以上的入流量。

目前台南地區供水正常，南水分署籲請民眾持續養成節約用水的習慣，讓珍貴的水資源發揮最大效益。

曾文水庫上游雖有降雨，但水情僅小進補。（記者吳俊鋒攝）

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