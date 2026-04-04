為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    天降甘霖 ！曾文水庫累積約20毫米「小進補」

    2026/04/04 19:04 記者吳俊鋒／台南報導
    曾文水庫目前蓄水率已低於23%，期盼上游降雨挹注。（記者吳俊鋒攝）

    曾文水庫目前蓄水率已低於23%，期盼上游降雨挹注。（記者吳俊鋒攝）

    國內規模最大的曾文水庫，蓄水率已低於23％，鋒面來襲，今天終於盼到明顯降雨，但似乎「沒下得很準」，累積晚間，累積僅約20毫米，水情現階段只有「小進補」。

    根據氣象資料，曾文水庫周邊的嘉義大埔與台南楠西，12小時的累積降雨都超過45毫米，集水區卻連一半都不到，讓附近民眾直呼可惜，截至傍晚，初估上游進帳約80萬立方米，水情不無小補，但因現地降雨，一期稻作提前間斷灌溉，也有減少出水的效益。

    水利署南區水資源分署觀測，截至今天晚間6點，供應一期稻作灌溉的曾文水庫，水位標高為203.73公尺，蓄水率22.51％，但連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量仍逾1.59億立方米。

    至於供應民生用水的南化水庫，水位標高168.01公尺，有效蓄水量3530萬立方米，蓄水率仍在4成以上，為41.42％，集水區今天也有明顯降雨，南水分署預估可望帶來25萬立方米以上的入流量。

    目前台南地區供水正常，南水分署籲請民眾持續養成節約用水的習慣，讓珍貴的水資源發揮最大效益。

    曾文水庫上游雖有降雨，但水情僅小進補。（記者吳俊鋒攝）

    曾文水庫上游雖有降雨，但水情僅小進補。（記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播