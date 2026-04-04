週日國道14路段易塞車 匝道封閉、高乘載管制位置有變

明天（5日）是清明節連假第三天，國道有14處路段易塞車，要注意匝道封閉、高乘載管制措施位置與連假前兩天不同。（記者方賓照攝）

明天週日（5日）是清明節連續假期第三天，連假即將結束，交通部高速公路局預估明天國道北向車流將達平日年平均的1.4倍，有14處路段易塞車，且匝道封閉、高乘載管制措施位置與連假前兩天不同。

高公局預估，今天國道交通量為120百萬車公里，是平日年平均的1.3倍，其中北向交通量可達平日年平均的1.4倍。今天國道相關疏導措施包括12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

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高公局預判今天重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等。

高公局建議，國道北向用路人在南部地區可在上午9時前出發，中部地區在中午12時前出發；國道5號用路人最好可在上午9時前出發，節省寶貴時間。

另外，今天下午13時11分，國3南向233.1公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，下午1時25分排除，造成後方車流回堵2公里；14時42分，國1南向303公里處發生3輛小客車追撞事故，占用中線車道，於14時57分排除，造成後方車流回堵3公里；16時42分，國1北向224.4公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內側車道，於17時00分排除，造成後方車流回堵3公里，導致車輛回堵影響整體車流。

另外，交通部公路局說明，明天是清明節連假第三天，公路局預估部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段自上午起仍將湧現車潮，包括銜接高速公路路段、省道主要幹道、觀光風景區周邊易塞車。

在銜接高速公路易塞車路段，包含台64線銜接國3中和交流道、台65線銜接國3土城交流道、台74線銜接國3霧峰路段、台18線銜接國3中埔交流道、台86線歸仁交流道及仁德系統、台88線鳳山到五甲路段、台86線歸仁交流道。

省道主要幹道易塞車路段，包含台61線鳳鼻至香山及竹南至玄寶大橋路段及台61線中彰大橋、台9線蘇花路廊及南迴公路、台1線水底寮到楓港路段。

觀光風景區周邊易塞車路段，包含台2線關渡至淡水路段、萬里至大武崙路段、福隆路段、台9甲線新店至烏來路段、台3線古坑至梅山路段、台26線墾丁路段及台21線日月潭周邊路段等。

清明連假第三天，國道易塞車路段。（高公局提供）

清明連假第三天，國道易塞車路段。（高公局提供）

清明連假第三天，國道交通管制措施。（高公局提供）

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