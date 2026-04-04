花香伴隨滴答聲！台中皐月杜鵑花季開展 陽明大樓中庭赫見「水桶陣」

豐原區陽明市政大樓「皐月杜鵑花季展」登場，碰上台中降下豪雨，一樓中庭漏水，緊急擺出「水桶陣」。（記者張軒哲攝）

為推廣在地精緻花卉產業，台中市政府農業局攜手后里區農會及台中市皐月杜鵑協會，於4月4日至12日在豐原區陽明市政大樓1樓中庭盛大舉辦「皐月杜鵑花季展」，但4日台中降下豪雨，中庭漏水，展區放置4個水桶接水，民眾穿梭在「水桶陣」之間賞花，還要留意腳下水漬，壞了賞花雅興。

台中市政府秘書處表示，今（4）日受強降雨影響，短時間雨量較大，導致中庭上方採光罩局部滲漏，已於第一時間啟動應變處置，完成現場引流及安全防護措施。

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台中皐月杜鵑花季展展出百盆來自專業花農之手、歷經細心栽培的皐月杜鵑，活動現場花色斑斕、盆景精緻。開展首日，台中雨勢不斷，賞花民眾不多，但中庭頂棚滴滴答答，水落在展示區，走道擺放4個水桶接水，讓不少民眾傻眼。

市議員謝志忠說，陽明市政大樓是舊縣府，台中市政府號稱雙市政大樓，事實上根本漠視豐原陽明大樓，現在連陽明大樓中庭辦花季展還會漏水，實在太掉漆，該不會連維修費用都沒有了？

秘書處指出，初步研判係瞬間強降雨超出排水負荷，加上部分設施老化造成滲漏，目前已設置集水設施，並加強巡查與排水作業，後續將全面檢視並辦理改善工程，以提升整體設施安全與使用品質。

豐原區陽明市政大樓「皐月杜鵑花季展」登場，碰上台中降下豪雨，一樓中庭漏水，緊急擺出「水桶陣」。（記者張軒哲攝）

台中市政府秘書處表示，4日受強降雨影響，短時間雨量較大，導致中庭上方採光罩局部滲漏。（記者張軒哲攝）

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