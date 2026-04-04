每人500元「人人有獎」！溪州鄉敦親睦鄰新制引村長反彈

彰化縣溪州鄉公所有意將國軍敦親睦鄰金部分經費，改為發放每人500元「生活補助金」。（示意圖，記者陳冠備攝）

國防部陸軍砲兵指揮訓練部每年編列上千萬元，用於彰化縣溪州鄉砲彈練習場周邊8個村的敦親睦鄰，過去每村每年約獲170萬元以上用於基礎建設。然而，溪州鄉公所今年調整補貼方式，改為發給設籍這8村的村民每人500元「生活補助金」，其餘經費才用於建設；部分村長與鄉民強烈反彈，認為500元買不到東西，還稀釋了應有的回饋。地方掀起論戰。

鄉公所指出，砲指部每年依訓練天數編列敦親睦鄰經費，金額約1200萬到1400萬元不等，今年編列約1380萬元，包括給榮光、大庄、西畔、成功、張厝、柑園、潮洋及圳寮等村使用道路、排水等基層建設，不過今年改「人人有獎」新制，引發不滿。

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溪州鄉長江淑芬說，考量各村經費使用差異，經與國軍協調，由鄉代會通過自治條例，決定將部分經費轉為現金發放，直接回饋鄉民，「讓民眾更有感」，也盼強化國防單位與地方的互動連結。依規劃，8村約1萬2000人，每人發放500元，總計約600萬元，其餘約780萬元仍作為各村建設及社區提案補助。

部分村長直言，將原本集中投入建設的經費「化整為零」，不僅削弱整體建設力道，在通膨環境下，每人500元「買不到什麼東西」，難以發揮實質效益；也有鄉民私下認為，過去針對練習場周邊村落的重點補助較符合公平原則，如今改為平均發放，反而稀釋應有回饋。

但也有支持聲音認為，「怨無，不怨少」，即使金額不高，仍屬實質回饋，一戶若4口即可領取2000元，對家庭開支仍有幫助。

鄉公所說，相關補助預計5月起開放登記發放，民眾可選擇個別領取，或以戶為單位由代表人帳戶統一匯入，詳細資格與作業方式將另行公告說明。

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