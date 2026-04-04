雲林少女張鈞汝用跆拳道翻轉人生 獲選全國自強兒少

張鈞汝（右）不畏逆境，多方嘗試為自己找機會，其精神獲得全國自強兒少。（記者李文德攝）

家住雲林麥寮的國二生張鈞汝，雖為單親家庭背景，教育資源遠遠不及其他同學，但她不向命運低頭，積極為自己找尋出路，投身跆拳道運動，馳騁賽場上也屢獲佳績，堅毅精神也獲得雲林家扶中心推薦，成為今年度全國自強兒少。她表示，未來將持續朝國手方向邁進，為家踢出康莊大道。

張鈞汝表示，她還有4名弟弟及妹妹，由於媽媽要扛起經濟重擔，因此從小就肩負家務之責照料弟妹，不過每每看到媽媽下班後，疲勞的身影便希望能夠為她分憂，不斷想有什麼方式可以讓家庭經濟負擔不重。

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張鈞汝坦言，自己學業成績並不理想，只要學校老師有提出可嘗試的機會，她都一定會報名，如參與過口琴、鉛球運動，最後接觸跆拳道後，深深愛上此項運動，因此也加入體育班。她更相信一次次的機會中，總會找出一片天，果然皇天不負苦心人，每每參加縣級以上的跆拳道品勢比賽，都能夠獲得前三名，甚至更常獲冠軍殊榮。

張鈞汝表示，現在終於能夠將獲獎後的獎金，多少補貼給家用，其精神也讓自己的二、三妹對於多方嘗試更有興趣，希望未來可以為家打出一片天。此次獲得雲林縣唯一推薦全國自強兒少，感謝背後有許多人協助，希望未來能夠先朝代表雲林縣出戰全中運，甚至日後成為國手，為國家爭光。

家扶主任廖志文表示，鈞汝在雲林偏鄉資源有限的成長環境中，多方接觸找到發展機會，其精神與毅力成為自強不息的最佳典範，也為家庭增添光彩。

張鈞汝的精神也深深感動弟弟及妹妹們。（記者李文德攝）

張鈞汝不畏逆境，多方嘗試為自己找機會，其精神獲得全國自強兒少。（圖由雲林家扶中心提供）

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