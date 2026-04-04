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    首頁 > 生活

    竹縣表揚15名績優社工 徐郁婷獲全國績優社工獎

    2026/04/04 08:08 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣政府社會處社工徐郁婷（右）獲頒全國績優社工獎。（縣府社會處提供）

    新竹縣政府社會處社工徐郁婷（右）獲頒全國績優社工獎。（縣府社會處提供）

    新竹縣政府社會處社工員徐郁婷服務超過15年，深耕保護性業務與社會救助領域，精準連結兒少相關資源，為創傷兒少建構安全家園，也推動脫貧計畫，結合法律扶助基金會協助案家做債務整合，透過理財教育引導弱勢家庭恢復生活秩序，展現出專業的資源整合與實務解決能力，獲頒衛福部2026年全國績優社工獎。

    縣府近日另也表揚縣內15名績優社工，致贈每人專屬獎座和1萬元禮券，並有財團法人見賢思琪教育基金會提供飯店住宿券，謝謝他們在服務的最前線，陪伴很多弱勢家庭走過低谷的辛勤。

    縣府社會處長陳欣怡說，獲縣府表揚的15名獲獎者分別是：顏苡安、張莉伶、黃霈馨、劉智宜、周志娟、黃筱琪、劉心穎、戴詠樺、吳珮綾、林俞君、鄭潔思、王怡乃、范惠淵、官妍芝、彭文南。他們分別服務於縣府社會處、高齡長照處、衛生局，以及香園紀念教養院、新竹臺大分院生醫醫院、仁慈醫院、台灣新願社會福利服務協會、至善社會福利基金等，平均年資長達12.5年。

    為加強留住社工人才並保障執業安全，縣府社會處為社工員打造了的支持體系，包含：全額補助社工師公會規費、提供健檢補助，並調增備勤津貼等，所以除前述徐郁婷服務超過15年，受表揚者中也有年資長達20年的績優督導在列。

    新竹縣府表揚績優社工，每人可獲專屬獎座和萬元禮券獎勵。（取自竹縣府官網）

    新竹縣府表揚績優社工，每人可獲專屬獎座和萬元禮券獎勵。（取自竹縣府官網）

    新竹縣今年也表揚全縣15名績優社工。（取自竹縣府官網）

    新竹縣今年也表揚全縣15名績優社工。（取自竹縣府官網）

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