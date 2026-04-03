搭公車投幣不足引糾紛 學生抱怨補錢了 下車還被司機追

有學生在threads貼文說，搭公車已經補足欠款，但下車後司機還在追他。（擷取自threads網路）

一名學生昨上午搭乘桃園客運152號路線公車，10點25分左右從統領百貨站下車，由於該學生上車時僅投幣11元，經胡姓司機發現後通知該學生又補投幣50元，未料，司機在乘客下車後，逕自下車追趕學生，學生認為公車費已經補足，司機到底要幹嘛？該影片被民眾PO網引發非議。桃客則說明，對於公車大額投款有退款機制，當時司機是要告訴學生可以辦退款卻引發誤會。

交通局公共運輸科長林宗漢表示，交通局與客運業者訂有服務條款契約，將以服務態度不佳裁罰桃客2000元。

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桃客說明，民眾搭公車沒有帶零錢，可能投下100元、500元、甚至1000元紙鈔，由於投幣後司機就不能開啟投幣箱，民眾只要到總站申請退款，經檢視車內錄影帶無誤後就會退款，該名學生是投幣11元後，經司機整理票箱發現金額不足，學生身上只剩一枚50元硬幣，最後投下50元硬幣。

桃客也建議學生搭乘公車可使用學生證，因為高中以下學生的學生證都是市府製發的市民卡具有電子票證功能，由於身分註記搭車可享75折，18元的公車只要13元，即使卡內儲存的金額不夠仍可搭車，只是餘額變成負數，未來儲值會先扣除該負數，避免沒有零錢搭車的窘境。

桃客說「有關駕駛員下車與乘客溝通一事，經查係司機於互動過程中，主觀認知疑似產生口語誤會，為求即時澄清說明，致急促下車趨前欲進一步溝通，此舉思慮不周，造成民眾與學生受驚及觀感不適，公司深感遺憾與抱歉。」

該名學生在threads網路平台貼文說「我投錢投少了我後面有補。然後公車司機罵我有病後來下車還跟蹤後面還用跑的」，網友正反的意見都有，有的認為學生要檢討，也有的說這位司機本來就很有問題。

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