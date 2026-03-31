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    首頁 > 生活

    凌峰《八千里路雲和月》300集足跡影像 首度釋出學術研究補助

    2026/03/31 10:41 記者吳柏軒／台北報導
    凌峰製作並主持《八千里路雲和月》，用招牌幽默和貼地氣主持風格，創造出「邊玩邊學」的綜藝新模式。圖為凌峰在對岸故宮門前走路。（圖由民族文化教育基金會提供）

    凌峰製作並主持《八千里路雲和月》，用招牌幽默和貼地氣主持風格，創造出「邊玩邊學」的綜藝新模式。圖為凌峰在對岸故宮門前走路。（圖由民族文化教育基金會提供）

    81歲凌峰經典回歸！80、90年代台灣電視史第1個介紹中國風土民情的節目《八千里路雲和月》，讓台灣民眾雲遊大江南北，該節目製片人兼主持人凌峰陪伴無數觀眾走過6年300集的光陰，如今由民族文化教育基金會首度釋出學術研究補助，系統性開放珍貴的足跡影像，邀請大專校院師生從歷史、社會、文化等面向重新解讀，鼓勵更多學研。

    基金會指出，凌峰是1945年生於青島，早年以歌手身分勇奪第20屆金鐘獎男歌唱演員獎，綜藝舞台上的靈活身手讓他成為家喻戶曉的「綜藝大哥」；1987年他帶隊遠赴對岸田野拍攝，用招牌幽默和貼地氣主持風格，穿梭街頭巷尾、田野農村，邊訪邊唱邊笑鬧，創造出「邊玩邊學」的綜藝新模式。

    而凌峰為回饋社會，1990年以個人出資成立財團法人民族文化教育基金會，他表示：「《八千里路》不只是老節目，更是保存了一個時代現場影像的寶庫，讓當年陪我們看世界的老朋友，能被新世代重新看見。」這批橫跨數十年的經典，不僅重溫綜藝記憶，更成為研究華人社會變遷的重要教材。

    基金會表示，凌峰獨特的節目魅力，不只圈粉無數，更在1990年摘下第25屆金鐘獎教育文化節目主持人獎，從綜藝咖蛻變紀錄影像先驅；「八千里路影像研究學術補助計畫」今（31日）正式發布，首度系統性開放這批珍貴影像，邀請大學教師、研究者及研究生，從歷史、社會、文化等面向重新解讀，並提供研究補助金申請，鼓勵更多學術團隊投入相關研究。

    凌峰早年製作並主持《八千里路雲和月》，是台灣電視史上首個介紹中國風土民情的節目。（圖由民族文化教育基金會提供）

    凌峰早年製作並主持《八千里路雲和月》，是台灣電視史上首個介紹中國風土民情的節目。（圖由民族文化教育基金會提供）

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