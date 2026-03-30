為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    不用去馬祖！ 竹南龍鳳漁港也看得到「藍眼淚」

    2026/03/30 09:58 記者彭健禮／苗栗報導
    竹南龍鳳漁港藍眼淚。（圖由脆友sheng_0509提供）

    竹南龍鳳漁港藍眼淚。（圖由脆友sheng_0509提供）

    網友sheng_0509昨在Threads發布分享他在苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港見到的藍眼淚景象影片，表示在台灣不用出海去馬祖，也可以欣賞到漂亮的藍眼淚，並直呼「太美了！」引發脆友熱烈討論。

    影片中，多名年輕男女在龍鳳漁港港區內，持水桶裝水往港區水面潑灑，只見原本漆黑的水面，頓時迸發呈現螢光藍色的水花漣漪，讓眾人驚喜連連。

    此篇發文，引發脆友熱議，紛紛表示很美。有脆友表示，水質污染了；也有脆友表示，藍眼淚屬於赤藻，是自然生態環境的藻類，到特定季節會出現在馬祖海域，雖然說太多赤藻是會讓海裡魚蝦沒有氧氣跟能力沒錯，但並不代表有藍眼淚就是水質污染。

    在地林姓漁民表示，過去也有在龍鳳漁港內看過藍眼淚，「但不像馬祖那麼藍」，且藍眼淚現象有其季節性，不是隨時都看得到，但像網友倒水引發如此清晰的景象，很少見，並誇「景象很美、很誘人！」另一名漁民也說，也曾在龍鳳漁港看過藍眼淚，漁船行駛過激起的浪花，有如藍色的螢火蟲般閃爍。

    縣府農業處說明，藍眼淚之形成，主要為夜光藻（俗稱夜光蟲、海耀），是一種能在海中進行生物發光的單細胞藻類。當海浪拍打岸邊、船隻行駛或任何擾動，夜光藻體內的球狀胞器會因外力刺激而發出藍色螢光。

    其發生環境為洪水或河水帶入大量的陸源性無機營養鹽（如矽酸鹽），讓矽藻大量生長，為夜光藻提供充足食物，促使夜光藻快速繁殖形成夢幻的藍色海浪，通常在春夏交替之際大量爆發。

    竹南龍鳳漁港藍眼淚。（圖由脆友sheng_0509提供）

    竹南龍鳳漁港藍眼淚。（圖由脆友sheng_0509提供）

    竹南龍鳳漁港藍眼淚。（圖由脆友sheng_0509提供）

    竹南龍鳳漁港藍眼淚。（圖由脆友sheng_0509提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播