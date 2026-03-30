不用去馬祖！ 竹南龍鳳漁港也看得到「藍眼淚」

竹南龍鳳漁港藍眼淚。（圖由脆友sheng_0509提供）

網友sheng_0509昨在Threads發布分享他在苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港見到的藍眼淚景象影片，表示在台灣不用出海去馬祖，也可以欣賞到漂亮的藍眼淚，並直呼「太美了！」引發脆友熱烈討論。

影片中，多名年輕男女在龍鳳漁港港區內，持水桶裝水往港區水面潑灑，只見原本漆黑的水面，頓時迸發呈現螢光藍色的水花漣漪，讓眾人驚喜連連。

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此篇發文，引發脆友熱議，紛紛表示很美。有脆友表示，水質污染了；也有脆友表示，藍眼淚屬於赤藻，是自然生態環境的藻類，到特定季節會出現在馬祖海域，雖然說太多赤藻是會讓海裡魚蝦沒有氧氣跟能力沒錯，但並不代表有藍眼淚就是水質污染。

在地林姓漁民表示，過去也有在龍鳳漁港內看過藍眼淚，「但不像馬祖那麼藍」，且藍眼淚現象有其季節性，不是隨時都看得到，但像網友倒水引發如此清晰的景象，很少見，並誇「景象很美、很誘人！」另一名漁民也說，也曾在龍鳳漁港看過藍眼淚，漁船行駛過激起的浪花，有如藍色的螢火蟲般閃爍。

縣府農業處說明，藍眼淚之形成，主要為夜光藻（俗稱夜光蟲、海耀），是一種能在海中進行生物發光的單細胞藻類。當海浪拍打岸邊、船隻行駛或任何擾動，夜光藻體內的球狀胞器會因外力刺激而發出藍色螢光。

其發生環境為洪水或河水帶入大量的陸源性無機營養鹽（如矽酸鹽），讓矽藻大量生長，為夜光藻提供充足食物，促使夜光藻快速繁殖形成夢幻的藍色海浪，通常在春夏交替之際大量爆發。

竹南龍鳳漁港藍眼淚。（圖由脆友sheng_0509提供）

竹南龍鳳漁港藍眼淚。（圖由脆友sheng_0509提供）

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