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    首頁 > 生活

    兒童節嗨翻 高雄兒童節必玩四大主場在這裡

    2026/03/30 10:01 記者葛祐豪／高雄報導
    壽山動物園推出「壽山童話祭」，圖為狐獴家族。（園方提供）

    壽山動物園推出「壽山童話祭」，圖為狐獴家族。（園方提供）

    清明兒童節4天連假即將到來，高雄旅遊網特別推薦「高雄兒童節必玩四大主場」，一次讓小朋友玩得夠。

    高雄市教育局將於4月3日至6日，在衛武營國家藝文中心舉辦「恐龍酷樂園」兒童節系列活動，最大亮點為日本知名擬真恐龍團隊 DINO-A-LIVE 首度來台演出，由6隻恐龍領軍每日3場、共12場沉浸式演出；另有「化石考古體驗」、「小恐龍探險家」、「珍貴化石展」等活動，免費不需購票，預料將擠爆會場。

    兒童4天連假，壽山動物園則推出「壽山童話祭」，全國12歲以下兒童免費入園並享有餐飲優惠，現場可報名參加寫生著色比賽，歡迎學齡前兒童發揮創意，為「壽Q家族」塗上豐富色彩，當天交件即可獲得可愛動物磁鐵。

    棧貳庫與大港倉4月3日至6日將舉辦「放瘋童樂會」，共有16場節目，包含奇幻魔法特區、馬戲雜耍大冒險、熱力唱跳派對、神祕文化互動等，是最嗨港邊放電首選。

    駁二兒童節主題活動，4月3日至6日推出「BIG SURPRISE！驚嘆號小島」，蓬萊區將出現一座「驚嘆號小島」，島中央有座「想像力基地」，活動包括奇幻迷宮島、宇宙星球島、天空飛行島等，需購票入場。

    高雄「恐龍酷樂園」兒童節系列活動。（圖擷自高雄旅遊網）

    高雄「恐龍酷樂園」兒童節系列活動。（圖擷自高雄旅遊網）

    駁二歡迎大小朋友兒童節來同歡。（圖擷自駁二藝術特區臉書）

    駁二歡迎大小朋友兒童節來同歡。（圖擷自駁二藝術特區臉書）

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