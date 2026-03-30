星宇航空台中-東京航線今天開航 明天還有台中到熊本航線

星宇航空在台中國際機場出境大廳，舉行台中到日本東京熊本首航剪綵儀式。（記者歐素美攝）

星宇航空積極拓展中台灣航網布局，今明兩天接力開航東京、熊本航線，為中部旅客提供更多元且便利的直飛選擇，星宇航空今天在台中到東京首航前，於台中國際機場出境大廳舉行剪綵儀式，星宇航空董事長張國煒、執行長翟健華、民航局長何淑萍、立委蔡其昌、何欣純、黃健豪、羅廷瑋、台中市副市長鄭照新、台中航空站主任張瑞澍等皆出席。

星宇航空執行長翟健華表示，星宇航空一直以來將台中機場視為第二營運基地，除兩條新航線首航，未來將持續強化在中部市場的營運能量。日本一直是台灣旅客最喜愛的旅遊目的地之一，東京跟熊本更是台日商務往來的重要門戶，未來也期待透過持續開闢航線，吸引更多日本旅客造訪台中，帶領旅客深入探索中台灣豐富的人文與自然魅力，促進兩地的交流。

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星宇航空台中-東京/熊本航線皆由A321neo機型執飛，並將陸續增班，東京開航初期每週飛航4班、今年4/15~5/31 每週8班、7/11~8/20每週7班、8/22後恢復每週4；熊本開航初期每週3班，今年5/1~5/31每週5班、7/10~8/19每週6班、8/21後恢復每週3班。

目前星宇航空已陸續開闢台中直飛澳門、峴港、富國島、高松、沖繩、神戶、宮古島等航線，隨著東京與熊本航線的加入，今年6月並預計開航釜山航線，星宇航空自台中開闢共10個航點。

星宇航空台中到日本東京熊本首航剪綵儀式，立委蔡其昌、何欣純、黃健豪及羅廷瑋等皆出席。（記者歐素美攝）

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