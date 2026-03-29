竹縣大專青年暑工讀180個名額 4/1起報名、月薪29500元

新竹縣政府結合全縣13鄉鎮市公所，在今年暑假提供180個大專院校在學青年暑期工讀機會。 （記者廖雪茹攝）

體驗公部門職場的機會來囉！新竹縣政府結合全縣13鄉鎮市公所，在今年暑假提供180個大專院校在學青年暑期工讀機會；縣府勞工處表示，報名期間自4月1日0時起到4月10日17時止，每月薪資為2萬9500元 。

勞工處表示，今年暑期工讀的名額分布在縣府相關局處、所屬機關及縣內各鄉鎮公所的56個單位中，工讀期間自7月1日至8月31日。申請資格為2025年12月31日（含）前設籍於新竹縣，現就讀國內各大專校院、過去未曾錄取縣府暑期工讀的在學生，為照顧弱勢族群，身心障礙者、低收入戶、中低收入戶、原住民及獨力負擔家計者之子女將優先錄取。

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勞工處表示，報名須完成線上登錄報名資料、再郵寄報名表紙本並檢附相關證明文件兩個步驟。5月中旬公告審查合格名單，6月上旬公告電腦抽籤錄取名單及分派單位。相關報名資訊可上新竹縣政府官網、臉書及勞工處的官網查詢。

報名網址： https://labor.hsinchu.gov.tw/News_Content.aspx?n=1499&s=280975 。

新竹縣政府公布今年大專院校在學青年暑期工讀機會。 （記者廖雪茹攝）

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